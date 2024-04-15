Скоропортящиеся отношения: Зеленского злят просьбы США

Фото: РИА Новости/ Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за просьб Штатов воздержаться от ударов по нефтеперерабатывающим заводам России.
Как пишет The Washington Post (WP), ссылаясь на источники, Украина называет атаки на НПЗ «редкой возможностью противостоять сопернику». Как уточняют собеседники издания, Зеленский не обратил внимание на рекомендацию, которую вице-президента США Камала Харрис озвучила в феврале. По всей видимости, он не был уверен, единая ли это позиция Белого дома.
Затем власти Штатов повторили предупреждение. Украина проигнорировала и это, усилив атаки по российским НПЗ. Эти инциденты, как пишет The Washington Post, обострили напряжённость в отношениях между Украиной и США.
Американские чиновники уверены, поддержка поставок на мировой энергетический рынок у властей США в приоритете. Кроме этого, по их мнению, рост цен на топливо ослабит европейскую поддержку Киева. Военная выгода от таких атак также сомнительна, заключили они.
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Затем власти Штатов повторили предупреждение. Украина проигнорировала и это, усилив атаки по российским НПЗ. Эти инциденты, как пишет The Washington Post, обострили напряжённость в отношениях между Украиной и США.
Американские чиновники уверены, поддержка поставок на мировой энергетический рынок у властей США в приоритете. Кроме этого, по их мнению, рост цен на топливо ослабит европейскую поддержку Киева. Военная выгода от таких атак также сомнительна, заключили они.
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Алёна Самарева