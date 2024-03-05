Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Украинские войска не смогут выстоять перед армией России на полях сражений. Причина этого — острая нехватка живой силы в рядах ВСУ.
Бывший разведчик отметил, что украинцы роют окопы и строят укрепления на отдельных участках, но у них просто не хватает обученных людей, да и просто людей для выполнения этих работ. В заключение Риттер напомнил, что лидер киевского режима Зеленский только что сам признал, что дефицит солдат в ВСУ составляет 700 тысяч человек.
Читайте также:
«Уложили в сырую землю»: офицер ВСУ рассказал о судьбе украинских добровольцев
На Украине не знают, где находятся 700 тысяч мобилизованных ВСУ
Нехватка военнослужащих в личном составе ВСУ приведет Киев к трагедии
Александр Бойцов