Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Американских офицеров и дипломатов учили не изучать Россию, её историю, а только шпионить за ней и принижать российскую культуру. А также находить способы наносить ей максимальный вред.
Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время выступления на сессии ПМЭФ «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?», организованной RT. Он вспомнил, что самого его фактически учили убивать русских. Экс-разведчик привёл в пример посла США в СССР Джеда Мэтлока, который просил знакомить его с русскими людьми, чтобы он мог лучше узнать и понять их душу. Он хотел познакомиться с русской культурой, несмотря на то, что США и СССР враждовали.
Скотт Риттер сравнил эту давнюю историю с подходом Майкла Макфолла, который был послом США в России во времена президентства Барака Обамы. Его уже не интересовала русская душа, а только то, как можно использовать преимущества своей страны во вред стратегическому противнику. Военных и дипломатов стали учить принижать русскую культуру.
Бывший разведчик считает такой подход в корне неправильным. Риттер подчеркнул, что он не стремится к тому, чтобы победить Россию, а хочет быть её другом.
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Скотт Риттер сравнил эту давнюю историю с подходом Майкла Макфолла, который был послом США в России во времена президентства Барака Обамы. Его уже не интересовала русская душа, а только то, как можно использовать преимущества своей страны во вред стратегическому противнику. Военных и дипломатов стали учить принижать русскую культуру.
Бывший разведчик считает такой подход в корне неправильным. Риттер подчеркнул, что он не стремится к тому, чтобы победить Россию, а хочет быть её другом.
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Александр Бойцов