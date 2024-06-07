На повторение «Дня «Д» 1944 года, когда произошла высадка союзников в Нормандии, надеется глава киевского режима Владимир Зеленский. Политик надеется на подобную операцию на Украине. Об этом он заявил прессе в рамках мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала операции. Событие транслировалось изданием Times на YouTube.