Скромный наследник миллиардов: как живет младший сын президента США Бэррон Трамп, участие в выборах отца и обидное прозвище

Бэррон Трамп (Фото: соцсети)
Когда Дональд Трамп впервые занял пост президента США, его сыну Бэррону было всего 10 лет. Теперь же на месте маленького мальчика стоит привлекательный юноша. Как изменился Бэррон ко второму сроку Трампа расскажет «Радио 1».
Сын Трампа в день инаугурации отца шокировал публику
В день инаугурации 78-летнего Дональда Трампа 20 января 2025 года публика вновь увидела его младшего сына, 18-летнего Бэррона, и была просто поражена. Наследник избранного главы США теперь значительно выше своей матери-модели на несколько голов. Бэррона уже называют «Башней Трампа» из-за его впечатляющего роста в 2,06 метра.
С момента первого президентства Дональда Трампа в 2017 году Бэррон сильно подрос. Во время первого срока его отца в Белом доме подросток в значительной степени избегал излишнего политического внимания. Сейчас Бэррон, похоже, готов активнее участвовать в политической жизни своего отца. Дональд Трамп уже отметил, что именно сын помог ему наладить связь с молодыми избирателями и предложил ему участвовать в интервью у популярных блогеров.
Детство Бэррона Трампа
Бэррон провел большую часть своего детства в Нью-Йорке, обучаясь в частных школах на Верхнем Вест-Сайде.
Сначала Мелания пользовалась услугами няни, но вскоре от них отказалась, так как решила сама заниматься воспитанием сына. К тому же вскоре в Словению переехали ее родители, и бабушка с радостью принялась за заботу о внуке. Женщины обучили Бэррона словенскому языку, которым он теперь владеет в совершенстве.
Родители старались защитить сына от лишнего внимания. В детстве он лишь несколько раз появлялся на телевидении: в реалити-шоу «The Apprentice», которое вел его отец, и в одном из эпизодов ток-шоу Опры Уинфри. Интересно, что в 2017 году Бэррон стал первым ребенком, переехавшим в Белый дом за последние 50 лет.
«Худшая первая леди США»: биография Мелании Трамп, брак и отношения с Дональдом Трампом
Слухи о болезни
Во время предвыборной кампании своего отца в 2016 году он оказался в центре внимания общественности. Из-за его скромного и застенчивого поведения возникли слухи о том, что он может быть аутистом. В 2024 году Мелания Трамп сообщила, что эти события оказали глубокое воздействие на ее сына, который сталкивался с насмешками в школе.
«Я была в ужасе от этой жестокости», — написала она в своих мемуарах.
После инаугурации Трампа в 2017 году Бэррон завершил обучение в школе в Нью-Йорке и переехал в Белый дом, чтобы жить с отцом. В Вашингтоне он посещал епископальную школу Святого Андрея в Мэриленде. После того как Трамп покинул пост президента, семья переехала во Флориду, а Бэррон перевелся в частную школу в Палм-Бич. Весной прошлого года он окончил среднюю школу и сейчас учится на первом курсе Школы бизнеса имени Стерна при Нью-Йоркском университете.
Читайте также:
«Я люблю русский народ!»: Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта
Российский робот, шпионка и клон: что скрывает Мелания Трамп, и правда ли, что настоящая жена президента США умерла в 2016 году
«Позволила рыться в нижнем белье»: Мелания Трамп устроила скандал в Белом Доме, не успев стать первой леди
Анастасия Хохлова