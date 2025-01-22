«Я люблю русский народ!»: Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Вступивший в должность главы государства Дональд Трамп выступил с обращением к России, руководству страны и её народу по поводу конфликта на Украине. Президент США опубликовал текст в своей социальной сети Truth Social.
Хозяин Белого дома, часто используя капслок, призывает как можно скорее прекратить кровопролитие на Украине и заключить «сделку» (он ведь остаётся бизнесменом, несмотря на высочайший государственный пост). Трамп также говорит о своей любви к русским и напоминает, что у него всегда были хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным.
Трамп так же, как бизнесменом, остаётся и типичным американцем, говоря, что Россия «помогла нам выиграть Вторую мировую войну», но, тем не менее, отдавая дань уважения стране, отдавшей в борьбе с фашизмом 60 миллионов жизней своих граждан.
Не отказывается американский лидер и от угроз, типичных для всех янки, обещая «высокие тарифы и новые санкции» России всем странам, которые с ней связаны, если мир на Украине не будет заключён в ближайшее время. По словам Трампа, экономика РФ «терпит неудачу», а сам он своими планами мирного урегулирования оказывает Путину «УСЛУГУ» (капслок автора обращения).
В заключение бизнесмен-политик-миротворец ещё раз призвал «прикончить эту войну» и подчеркнул, что она никогда бы не началась, если бы он был в то время президентом.
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«Я не хочу причинять боль России. Я люблю русский народ», — пишет «старый-новый» президент США.
Трамп так же, как бизнесменом, остаётся и типичным американцем, говоря, что Россия «помогла нам выиграть Вторую мировую войну», но, тем не менее, отдавая дань уважения стране, отдавшей в борьбе с фашизмом 60 миллионов жизней своих граждан.
Не отказывается американский лидер и от угроз, типичных для всех янки, обещая «высокие тарифы и новые санкции» России всем странам, которые с ней связаны, если мир на Украине не будет заключён в ближайшее время. По словам Трампа, экономика РФ «терпит неудачу», а сам он своими планами мирного урегулирования оказывает Путину «УСЛУГУ» (капслок автора обращения).
В заключение бизнесмен-политик-миротворец ещё раз призвал «прикончить эту войну» и подчеркнул, что она никогда бы не началась, если бы он был в то время президентом.
«БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯННЫХ ЖИЗНЕЙ», — крупными буквами написал Трамп в конце обращения.
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Александр Бойцов