Sky: ЕС ослабит санкции против РФ в случае перемирия на Украине
Евросоюз ослабит санкции против России в том случае, если РФ достигнет перемирия на Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в Европейской комиссии.
Как отметили источники, что до перемирия все антироссийские санкции продолжат действовать. К тому же собеседники выразили надежду на установление15-дневного режима прекращения огня, после которого стороны смогут достигнуть более продолжительного перемирия.
Источники уточнили, что отмена санкций может наступить только во втором случае. При этом их немедленно возвратят, если боевые действия возобновятся.
