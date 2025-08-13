Украине предрекли «опасную ситуацию» после переговоров РФ и США
Политолог Йегер: переговоры РФ и США могут создать опасную ситуацию для Киева
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут создать «опасную ситуацию» для Украины. Так считает политолог Томас Йегер, его словам приводят «Известия».
По мнению эксперта, Трамп готов идти на «компромисс».
«У Трампа вообще нет никакой позиции. Он ничего не уступает, а ведет себя так, будто именно он может вести переговоры о территориях, о статусе Украины, о ее суверенитете и территориальной целостности», — отметил Йегер.
Он считает, что Трамп может оказаться в сложном положении и «будет вынужден стоять, как мокрый пудель», если Путин посчитает переговоры провальными и уедет. Эксперт не исключил, что в подобной ситуации американскому лидеру придётся пойти на уступки России.
По мнению Йегера, Украина может оказаться перед неприятным выбором: капитулировать или получить от США обвинения в незаинтересованности к переговорам.
Тем временем американист, политолог Малек Дудаков заявил «Газете.Ru», что Трамп не советовался с конгрессменами по поводу предстоящей встречи с Путиным.
«Трамп не считает нужным тех же законодателей в конгрессе ставить в известность относительно своих решений о контактах с Москвой. Это вполне понятная позиция, учитывая, что многие из них настроены очень ястребино в отношении России и были бы не против сорвать любую возможную встречу», — пояснил Дудаков.
Он указал, что Москва признаёт исторический символизм Аляски, поэтому Путин согласился поехать туда на встречу с Трампом.
Эксперт не исключил, что после этого Трамп произведет ответный жест вежливости и следующая встреча состоится уже на территории РФ.