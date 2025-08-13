Украине предрекли «опасную ситуацию» после переговоров РФ и США

13 августа 2025, 17:27

Политолог Йегер: переговоры РФ и США могут создать опасную ситуацию для Киева

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут создать «опасную ситуацию» для Украины. Так считает политолог Томас Йегер, его словам приводят «Известия».





По мнению эксперта, Трамп готов идти на «компромисс».





«У Трампа вообще нет никакой позиции. Он ничего не уступает, а ведет себя так, будто именно он может вести переговоры о территориях, о статусе Украины, о ее суверенитете и территориальной целостности», — отметил Йегер.

«Трамп не считает нужным тех же законодателей в конгрессе ставить в известность относительно своих решений о контактах с Москвой. Это вполне понятная позиция, учитывая, что многие из них настроены очень ястребино в отношении России и были бы не против сорвать любую возможную встречу», — пояснил Дудаков.