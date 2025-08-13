13 августа 2025, 17:18

Орбан призвал ЕС перестать демонизировать Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров ЕС перестать демонизировать президента России Владимира Путина и не мешать поискам мира на Украине. Свое обращение он опубликовал в соцсетях.





По словам Орбана, многие европейские руководители продолжают питать иллюзию, что затяжной конфликт на Украине может привести к смене власти в России. Вместо того чтобы смотреть в лицо реальности и вести переговоры, они демонизируют Путина и блокируют, по его мнению, единственный путь к миру.



Такое самосаботирование ослабляет Европу и позволяет другим странам решать за нас нашу судьбу, — заключил венгерский премьер.





«Хватит!» — добавил он.

«Вопрос лишь в том, когда и при каких обстоятельствах Запад признает это», — говорил он.