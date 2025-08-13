«Хватит!»: Орбан обратился к ЕС по поводу Путина
Орбан призвал ЕС перестать демонизировать Путина
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров ЕС перестать демонизировать президента России Владимира Путина и не мешать поискам мира на Украине. Свое обращение он опубликовал в соцсетях.
По словам Орбана, многие европейские руководители продолжают питать иллюзию, что затяжной конфликт на Украине может привести к смене власти в России. Вместо того чтобы смотреть в лицо реальности и вести переговоры, они демонизируют Путина и блокируют, по его мнению, единственный путь к миру.
Такое самосаботирование ослабляет Европу и позволяет другим странам решать за нас нашу судьбу, — заключил венгерский премьер.
«Хватит!» — добавил он.
Ранее Орбан также заявлял, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, и что ее дальнейшее будущее будут определять другие государства.
«Вопрос лишь в том, когда и при каких обстоятельствах Запад признает это», — говорил он.