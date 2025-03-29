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WSJ: Администрация Трампа хочет добиться контроля над экономикой Украины

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Администрация американского президента Дональда Трампа настаивает на подписании Киевом такого соглашения, по условиям которого Вашингтон смог бы осуществлять контроль над ключевыми экономическими проектами Украины.
Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект соответствующего документа, который уже направлен в Киев. В частности, США хотят получить первоочередное право на участие в инвестиционных и инфраструктурных программах и проектах Украины, связанных с добычей полезных ископаемых. В публикации указано, что планируется создание специального фонда, управляемого в основном из Вашингтона, который будет направлять прибыль на погашение расходов на военную помощь, предоставляемую Украине.

В Киеве опасаются, что подписание такого соглашения ограничит возможности Украины привлекать других инвесторов и восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Требования Белого дома, содержащиеся в условиях договора, могут усугубить напряженность в отношениях двух государств, возникшую после февральского конфликта между Трампом и Зеленским, заключают авторы материала.

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#украина
#экономика
Да Силва едва не выгнал приехавшего к нему по просьбе Зеленского экс-премьера Италии
Да Силва не принял приехавшего к нему по просьбе Зеленского экс-премьера Италии
29 марта 2025, 08:31

Фото: istockphoto/3dmitry

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва наотрез отказался говорить с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой. Тот приехал к бразильскому лидеру по просьбе Владимира Зеленского.
О своём провалившемся визите в Бразилию рассказал сам итальянский политик, сообщает газета La Repubblica. По словам д'Алемы, Зеленский обратился к нему в кулуарах « балканской инициативы» (саммит стран Юго-Восточной Европы в Тиране, на котором присутствовал Зеленский).

«Он ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что "американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны"», — рассказал экс-премьер Италии.

По его словам, глава киевского режима попросил его съездить к президенту Бразилии да Силве и председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы понять, могут ли они «что-то сделать».

«Я поехал, но Лула да Силва чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема», — сказал д’Алема.

Визит в Китай, по его словам, также не привёл к каким-то конкретным результатам.

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#украина
#саммит
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#президент
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Новый премьер Канады Карни выступил против сотрудничества с РФ в Артктике
29 марта 2025, 02:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не будет сотрудничать с Россией в Арктике. Об этом глава государства сказал в ходе брифинга.
«Мы назначили посла (В Арктический совет), чтобы оживить те отношения, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленниками в Арктике, и Россия ни в коей мере не является одной из этих стран», — передает слова Карни РИА Новости.

Напомним, что политик сменил на посту премьер-министра Джастина Трюдо, который ушел в отставку. Экс-премьер оставил свой пост из-за тарифной войны с Вашингтоном. В ходе своего прощального выступления Трюдо не сдержал слез.

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#арктика
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Bloomberg: Путин проверяет готовность Трампа ослабить санкции против РФ
29 марта 2025, 00:34

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин проверяет готовность американского коллеги Дональда Трампа увеличить давление на ЕС и ослабить санкции против РФ. Об этом пишет Bloomberg.
«Целью... было сначала посмотреть, примет ли Трамп эту идею, а затем сможет ли он привлечь к ней Европейский союз... Президент России Владимир Путин проверяет, о чем можно договориться с Трампом, и успех со SWIFT может привести к постепенному ослаблению режима санкций в целом», — заявляет агентство.

В сообщении говорится о требовании Кремля вновь подключить к системе SWIFT ряд банков в рамках «Черноморской инициативы». Таким образом Владимир Путин проверяет Трампа, что в дальнейшем может привести к полному постепенному ослаблению антироссийский санкций.

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Bloomberg: Москва застала США врасплох насчет вопроса санкций и Черного моря
29 марта 2025, 00:19

Фото: iStock/vchal

Москва застала врасплох США требованием снять санкции с ряда российских банков в рамках «Черноморской инициативы». Об этом пишет Bloomberg.
«Кремль, похоже, застал Белый дом врасплох, заявив, что его участие зависит от снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых учреждений, участвующих во внешней торговле продовольствием и удобрениями. Это включало в себя повторное подключение к SWIFT», — говорится в сообщении.

Таким образом подключение России к SWIFT становится одним из ключевых факторов в процессе прекращения огня в Черном море. К тому же это касается и снятия санкций с ряда банков, которые участвуют в международной торговле в области сельского хозяйства.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Черноморская инициатива» практически готова. В случае достижения соглашения, Штаты перейдут к следующему этапу урегулирования конфликта.

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#сша
#санкции
#соглашения
#президент
#море
#кремль
#переговоры
#украина
#россия
#чёрное море
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В Совфеде отреагировали на арест главы Гагаузии Евгении Гуцул
Сенатор Косачев назвал неправовым и политизированным арест главы Гагаузии Гуцул
29 марта 2025, 00:05

Фото: istockphoto/Yingko

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал неправовым и политизированным арест главы Гагаузии Евгении Гуцул на 20 суток. Он подчеркнул, что руководитель была выбрана в соответствии с законом Молдавии и полным соблюдением всех процедур, и основное, чем она не нравилась власти — готовностью выстраивать отношения с Россией.
«Они устранили своего политического конкурента. Речь идет не столько о расправе с лидером отдельно взятого региона, речь идет о расправе с политическим лидером, который представляет альтернативную политическую программу... И именно поэтому она подвергается политическим репрессиям и сейчас находится в тюрьме», — пояснил сенатор в беседе с RT.
Арест Гуцул также прокомментировал и первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Как сообщают argumenti.ru, сенатор указал на грязные методы борьбы президента Молдавии Майи Санду, которая готовится к осенним парламентским выборам. По его мнению, причиной задержания главы Гагаузии может быть и личная неприязнь со стороны Санду.
«Осенью в Молдавии пройдут парламентские выборы. Чтобы удержаться у власти, Санду переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов», — отметил Джабаров.
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