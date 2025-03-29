WSJ: Администрация Трампа хочет добиться контроля над экономикой Украины

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Администрация американского президента Дональда Трампа настаивает на подписании Киевом такого соглашения, по условиям которого Вашингтон смог бы осуществлять контроль над ключевыми экономическими проектами Украины.
Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект соответствующего документа, который уже направлен в Киев. В частности, США хотят получить первоочередное право на участие в инвестиционных и инфраструктурных программах и проектах Украины, связанных с добычей полезных ископаемых. В публикации указано, что планируется создание специального фонда, управляемого в основном из Вашингтона, который будет направлять прибыль на погашение расходов на военную помощь, предоставляемую Украине.
В Киеве опасаются, что подписание такого соглашения ограничит возможности Украины привлекать других инвесторов и восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Требования Белого дома, содержащиеся в условиях договора, могут усугубить напряженность в отношениях двух государств, возникшую после февральского конфликта между Трампом и Зеленским, заключают авторы материала.
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В Киеве опасаются, что подписание такого соглашения ограничит возможности Украины привлекать других инвесторов и восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Требования Белого дома, содержащиеся в условиях договора, могут усугубить напряженность в отношениях двух государств, возникшую после февральского конфликта между Трампом и Зеленским, заключают авторы материала.
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Александр Бойцов