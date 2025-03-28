Стали известны шансы Макгрегора стать президентом Ирландии

Конор Макгрегор (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
У бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора есть высокие шансы стать президентом Ирландии. Об этом заявил аналитик и главный редактор InVoice Media Денис Миролюбов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, западное общество все больше склоняется к национально ориентированным лидерам, а Макгрегор как раз выступает против миграционного пакта, принятого Евросоюзом.
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«Этот документ, в частности, требует от стран ежегодно принимать установленное количество мигрантов или компенсировать их размещение в соседних странах. Ирландцы же устали от мигрантов и с удовольствием проголосуют за эту инициативу», — пояснил он.Миролюбов добавил, что Макгрегор заявил о намерении тратить деньги на собственную страну, а не на поддержку мигрантов, что поднимает его авторитет среди ирландцев и американцев ирландского происхождения, которых насчитывается порядка 40 миллионов человек.
«К тому же нельзя исключать, что Штаты планируют устроить в Ирландии какой-то свой политический проект, поэтому и придумали кандидатуру Макгрегора. Поэтому, если дойдет до дела, Конор скорее всего станет следующим президентом Ирландии», — предполагает аналитик.Читайте также:
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