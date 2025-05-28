Sky News: мэр Лондона Хан поддержал легализацию хранения марихуаны
Мэр Лондона Садик Хан поддержал идею о легализации хранения марихуаны в небольших количествах. Об этом сообщает Sky News.
«Мэр Лондона Садик Хан поддержал призывы к декриминализации хранения небольших количеств натуральной марихуаны», — передает источник.
Глава британской столицы пояснил, что таким способом хочет внести «новое мышление» в отношение борьбы с преступностью из-за наркотиков. При этом он подчеркнул, что вред от запрещенных веществ является существенным.