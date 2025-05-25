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Семья студента погибла в ДТП в Калмыкии из-за водителя под наркотиками

Студент из Астрахани потерял всех родных из-за ДТП с водителем под наркотиками. Мама с бабушкой направлялись к молодому человеку на выпускной. Об этом пишет kp.ru.
«Мама с бабушкой были моими единственными близкими родственниками. Больше у меня никого не осталось», — передает его слова газета.
По данным источника, трагедия произошла ранним утром 19 мая на федеральной трассе в Калмыкии. Водитель микроавтобуса, предположительно, заснул или пошел на обгон, выехал на «встречку» и врезался в грузовик. В тот момент, как отмечается в публикации, он находился под действием марихуаны. В результате аварии семь пассажиров погибли и одиннадцать пострадали.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал проследить за расследованием уголовного дела, поскольку среди погибших и пострадавших есть волгоградцы.

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В Санкт-Петербурге пятеро мужчин окрыли стрельбу по горожанам из окна квартиры
25 мая 2025, 13:36

Фото: iStock/ eugenekeebler

В Санкт-Петербурге пятеро мужчин открыли стрельбу по горожанам, сообщил телеканал 78.ru.
Отмечалось, что стрельба велась из окна квартиры в доме на улице Академика Байкова. Об этом силовикам рассказала местная жительница.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек. Затем оказалось, что как минимум четверо из них имели уголовное прошлое и были судимы. Под кроватью полицейские обнаружили пневматический пистолет.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении стрелявших уголовного дела.

Ранее в Воронежской области задержали 38-летнего ранее судимого мужчину, расстрелявшего толпу на вокзале в городе Россошь. Инцидент произошел вечером минувшей пятницы, 23 мая.

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СК: задержан расстрелявший толпу на вокзале в Россоши
25 мая 2025, 12:33

Фото: iStock/A_N

В Воронежской области задержали 38-летнего ранее судимого мужчину, расстрелявшего толпу на вокзале в городе Россошь. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Инцидент произошел вечером минувшей пятницы, 23 мая. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный достал оружие и открыл огонь по прохожему. После этого переключился на стоявшую рядом группу мужчин. Стрелок скрылся с места преступления до приезда полиции.

Телеграм-канал Shot пишет, что пострадали два человека. Одного из них доставили в реанимацию с огнестрельным ранением в грудь, дополняет Baza.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК: «Покушение на убийство двух или более лиц».

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#полиция
#следственный комитет
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В Волгограде во время последнего звонка скончалась учительница из-за тромба
25 мая 2025, 11:09

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В Волгограде торжественная линейка обернулась трагедией. В школе №134 Красноармейского района внезапно скончалась учительница. Об этом сообщает местное сетевое издание V1.ru.
В публикации отмечается, что все произошло во время вручения аттестатов на школьном дворе. Сначала всем показалось, что женщина просто упала в обморок. Однако прибывшие на место происшествия медики сообщили, что смерть была моментальной – оторвался тромб.

Педагог проработала в образовательном учреждении 33 года. Ее знали как чуткого человека и опытного наставника.

Перед этим сообщалось, в подмосковной Коломне на обочине загорелся школьный автобус. Пострадавшего ​водителя доставили в больницу.

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В Якутии пропавший без вести охотник утонул в озере
25 мая 2025, 08:57

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Тело пропавшего без вести охотника обнаружили в Нюрбинском районе Якутии. Об этом сообщили в службе спасения по республике Саха.
По данным ведомства, мужчина отправился на охоту на озеро Мусоаны неподалеку от села Хатын-сысы. В минувшую субботу, 24 мая, на диспетчерский пульт поступило сообщение о его исчезновении.

В публикации отмечается, что поисками занимались не только спасатели, но и местные жители. Оказалось, что мужчина утонул – его тело извлекли из воды. В районе водоема также нашли ружье, лодку и один сапог. Погибшего передали сотрудникам полиции.

Перед этим сообщалось, что в городе Нерюнгри на проспекте Геологов за автобусной остановкой лежала убитая женщина.

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В Якутии нашли тело убитой женщины за автобусной остановкой
25 мая 2025, 07:53

Фото: iStock/Motortion

В минувшую субботу, 24 мая, в городе Нерюнгри на проспекте Геологов за автобусной остановкой обнаружили тело женщины. Об этом сообщает СУ СК по Республике Саха.
По версии следствия, колото-резаные ранения указывают на криминальный характер смерти. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ: «Убийство». В настоящий момент по нему ведется расследование, назначен комплекс судебных экспертиз.
«По делу проводятся неотложные следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.
Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Перед этим сообщалось, что в ЯНАО завершились поиски местного жителя, пропавшего посреди тундры. Его тело обнаружили через четыре дня в двух километрах южнее фактории Хадынто.

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