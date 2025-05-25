Семья студента погибла в ДТП в Калмыкии из-за водителя под наркотиками

Студент из Астрахани потерял всех родных из-за ДТП с водителем под наркотиками. Мама с бабушкой направлялись к молодому человеку на выпускной. Об этом пишет kp.ru.
«Мама с бабушкой были моими единственными близкими родственниками. Больше у меня никого не осталось», — передает его слова газета.По данным источника, трагедия произошла ранним утром 19 мая на федеральной трассе в Калмыкии. Водитель микроавтобуса, предположительно, заснул или пошел на обгон, выехал на «встречку» и врезался в грузовик. В тот момент, как отмечается в публикации, он находился под действием марихуаны. В результате аварии семь пассажиров погибли и одиннадцать пострадали.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал проследить за расследованием уголовного дела, поскольку среди погибших и пострадавших есть волгоградцы.
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