Sky News: продвижение ВС РФ заставило Зеленского пойти на уступки на переговорах
Ускорение продвижения российских войск заставило Владимира Зеленского отказаться от прежних жёстких требований и сосредоточиться на поиске вариантов прекращения конфликта. Об этом заявил журналист британского телеканала Sky News Джон Спаркс, комментируя изменения в риторике Киева на фоне ситуации на фронте.
По словам корреспондента, Зеленский впервые допустил возможность проведения референдума, хотя ранее подобные сценарии публично не рассматривались. Он отметил, что глава киевского режима больше не отвергает эту идею, что может свидетельствовать о смене подхода к урегулированию.
Спаркс подчеркнул, что на такую позицию влияет тяжёлое положение ВСУ. По его оценке, украинские войска истощены, продолжают терять территории, а Киеву всё острее требуется договорённость, которая позволила бы добиться прекращения боевых действий.
