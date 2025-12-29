Sky News: продвижение ВС РФ заставило Зеленского пойти на уступки на переговорах

29 декабря 2025, 13:54

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Ускорение продвижения российских войск заставило Владимира Зеленского отказаться от прежних жёстких требований и сосредоточиться на поиске вариантов прекращения конфликта. Об этом заявил журналист британского телеканала Sky News Джон Спаркс, комментируя изменения в риторике Киева на фоне ситуации на фронте.