Sky News: в Британии у военных начались проблемы со здоровьем после испытаний
Британские военнослужащие столкнулись с проблемами со здоровьем после испытаний боевых бронированных машин Ajax. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.
Как оказалось, летом несколько солдат обратились в больницу с проблемами слуха и другими недугами после испытаний техники. Министерство обороны подтвердило, что небольшое число военнослужащих пожаловались на здоровье, однако расследование не выявило систематических проблем. При этом некоторые солдаты продолжают получать травмы, и вопросы безопасности остаются.
Отмечается, что внутреннее расследование 2021 года показало: старшие офицеры и чиновники Минобороны знали о рисках Ajax в течение двух лет, однако не предпринимали действий. Проблемы, включая потенциальное повреждение слуха, впервые зафиксировали в декабре 2018 года, но испытания не приостанавливали до ноября 2020 года.
Бронемашина Ajax разрабатывается совместно британскими ВС, компанией DE&S и американской General Dynamics, с участием более 230 компаний.
