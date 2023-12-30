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Уходящий год оказался полностью провальным для Киева. Это признают даже те, кто ей симпатизирует, и западные союзники Украины.
Такое мнение высказал британский аналитик Шон Белл. Его материал, вышедший на канале Sky News, озаглавлен следующим образом: «Украина и Зеленский: что пошло не так в 2023 году? И что дальше?». Эксперт напоминает, что начало нынешнего года украинский лидер встретил с оптимизмом, когда успехи ВСУ на Харьковском направлении позволили Западу обрести уверенность в способности Украины одержать победу.
Союзники отправили Киеву огромное количество вооружений, боеприпасов, высокотехнологичных средств и денег для поддержки запланированного контрнаступления. Однако, несмотря на ужасающие потери, к концу 2023 года украинское наступление практически ничего не сделало для продвижения линии фронта.
Одной из причин провала контрнаступления ВСУ аналитик считает то, что из-за его задержки Россия сумела создать мощные линии обороны, которые украинцы не сумели преодолеть. Оценивая перспективы Украины, Белл признаёт, что к концу года Зеленский оказался в патовой ситуации. Затяжной конфликт, скорее всего, пойдёт на пользу России, а украинский президент сейчас сталкивается с очень серьёзными решениями по поводу будущего своей страны и, по сути, своего собственного, заключил эксперт.
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Союзники отправили Киеву огромное количество вооружений, боеприпасов, высокотехнологичных средств и денег для поддержки запланированного контрнаступления. Однако, несмотря на ужасающие потери, к концу 2023 года украинское наступление практически ничего не сделало для продвижения линии фронта.
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Александр Бойцов