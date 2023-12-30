Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США рассказали о страхе Байдена из-за провала на Украине

В США рассказали о страхе Байдена из-за провала на Украине

Экономист Вольф: провал на Украине пугает Байдена
30 декабря 2023, 11:48
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Президент США Джо Байден напуган своим провалом на Украине. Об этом рассказал экономист Ричард Вольф в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
По его словам, помимо главы государства развитием событий напуганы госсекретарь США Энтони Блинкен и советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, поскольку их будущее «находится под вопросом».

Вольф отметил, что в прошлом такие неудачи могли стоить людям их репутации и политического будущего. Именно поэтому американские политики испытывают страх, поскольку такая же участь может постигнуть и их.


Также эксперт добавил, что в конфликте США приняли сторону Украины, однако предпринятая стратегия не привела к положительным результатам, поэтому конфликт обернулся не в ту сторону, на которую рассчитывал Белый дом.

Читайте также:

Байден предупредил об угрозах для НАТО из-за Украины

Посол России оценил реакцию США на ракетные удары по Украине

Политолог высказался о влиянии выборов в США на помощь Украине
#украина
#сша
#конфликт
#страх
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свыше 500 тысяч подписей собрано в поддержку Путина по всей России
Более 500 тысяч подписей собрали по всей России в поддержку Путина
30 декабря 2023, 12:49

Фото: сайт Кремля

Более полумиллиона россиян поставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба.
Там отметили, что на данный момент по всей России было собрано свыше 500 тысяч подписей в поддержку самовыдвижения нынешнего президента.

Напомним, что самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом субъекте России в его поддержку должны выступить не менее 7,5 тысяч человек, проживающих на его территории. До 31 января подписи должны быть предоставлены в ЦИК, после чего в течение 10 дней они будут проходить проверку. За это время специалисты примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

Читайте также:

В Кремле заявили о рекордном уровне поддержки Путина россиянами

Запущен сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина

Подавляющее большинство россиян заявили, что доверяют Путину
#владимир путин
#кандидаты
#выборы
#президент
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина временно остановила работу КПП на польской границе
30 декабря 2023, 12:15

Фото: istockphoto/Apriori1

Автомобильное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» на границе с Польшей. Об этом сообщили сотрудники патрульной полиции Львовской области.
В телеграм-канале ведомства появилось сообщение о закрытии КПП в селе Шегини, а также призыв к водителям выбирать альтернативные маршруты передвижения. Когда будет возобновлено движение автомобильного транспорта через пункт пропуска, а также причина, по которой он был закрыт, не сообщается. Неизвестно также, связана ли данная ситуация с блокировкой КПП со стороны польских перевозчиков.

Известно, что по состоянию на 28 декабря более пяти с половиной тысяч грузовых машин ожидали въезда на территорию Украины со стороны Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. В настоящий момент продолжается блокировка дальнобойщиками КПП на польско-украинской границе на нескольких направлениях.

Читайте также:

Пробка из 300 автомобилей образовалась на границе России и Польши

Зеленский подтвердил имеющийся конфликт между Украиной и Польшей

Польские перевозчики в понедельник заблокируют пункт на границе с Украиной
#движение
#призыв
#маршруты
#пропуска
#польша
#украина
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поздравил глав зарубежных стран с Новым годом и Рождеством
30 декабря 2023, 12:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав иностранных государств и правительств. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поздравления от российского лидера получили президент Абхазии Аслан Бжания, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Ваагн Хачатурян и премьер-министр республики Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, а также главы других дружественных России государств.

Кроме того, Путин поздравил с наступающим 2024 годом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин не намерен отправлять поздравления лидерам недружественных государств.

Читайте также:

Россиянам показали новогоднюю ёлку в кабинете Путина

Песков рассказал, кого Путин поздравит с Новым годом

Песков рассказал о планах Путина на Новый год
#владимир путин
#поздравление
#новый год
#рождество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Пушков: Отказ Милея от БРИКС является шагом к проамериканской модели
30 декабря 2023, 11:51

Фото: istockphoto/Kolya Gerasimov

Решение нового президента Аргентины Хавьера Милея об отказе от вступления в БРИКС говорит о следовании проамериканской модели поведения страны. Такой шаг может оказаться очень рискованным и усугубить и без того неблагополучное положение в экономике.
Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Алексей Пушков. В своём телеграм-канале он написал, что при существующей катастрофической ситуации в экономике на фоне такого решения Аргентине будет очень сложно преуспеть. Она рискует провалиться на глазах у всего мира.

Российский сенатор отметил, что шаг Милея в сторону сближения с США выглядит странно на фоне того, что в современном мире всё больше стран предпочитают не делать однозначный выбор в пользу Соединённых Штатов, осознавая, что начинает торжествовать многополярная модель мироустройства. Пушков считает, что при таком выборе США либо должны залить Аргентину деньгами, которых у Вашингтона сейчас не хватает даже на Украину, либо избранная Милеем модель просто рухнет.

Читайте также:

Глава МИД Аргентины назвала отказ от вступления в БРИКС отчасти идеологическим

В Буэнос-Айресе заявили, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа

Президент Аргентины Милей в письмах Путину и Си Цзиньпину отказался от БРИКС
#сша
#выбор
#пушков
#аргентина
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ: Россия даст симметричный ответ на конфискацию Западом своих активов
30 декабря 2023, 10:00

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Москва будет предпринимать симметричные действия в случае, если Запад решит конфисковать замороженные российские активы. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.
В разговоре с РИА Новости он указал, что при конфискации российских активов объём западных средств, которых могут коснуться аналогичные экономические меры, весьма существенный. Дипломат отметил, что Россия готова к любому развитию событий в данном вопросе, в том числе и к диалогу с Западом по поводу возможного взаимного обмена активами. В случае готовности к этому Запада, такой диалог может состояться.

В то же время Биричевский указал, что «для танго нужны двое». В условиях же оголтелой русофобии, царящей в настоящее время в настроениях западных политиков, бессмысленно пытаться угадать реакцию властей тех стран, чьи резиденты могли бы участвовать в таком обмене. По словам дипломата, пока что сигналы со стороны Брюсселя и США в этом вопросе трудно считать оптимистичными.

Читайте также:

Песков заявил о списке активов, которые могут изъять у иностранцев

WP: США не смогут передать Киеву активы РФ без согласия европейских стран

FT: в ЕС сомневаются в законности инициативы США конфисковать российские активы
#сша
#россия
#меры
#дипломат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ: Москва учтёт наличие спроса при решении вопроса о транзите газа через Украину
МИД: Россия учтет спрос на газ при решении вопроса о его транзите через Украину
30 декабря 2023, 09:09

Фото: istockphoto/MikeMareen

Москва учтёт наличие спроса на российский газ у потребителей при решении вопроса о продолжении его транзита через Украину после 2024 года. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что при проработке вопроса поставок российского природного газа за границу будут рассматриваться такие факторы, как наличие спроса среди потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно эта логика будет использоваться при решении вопроса о транзите газа через Украину.

Дипломат также напомнил, что Киев ранее заявлял о незаинтересованности в продлении контракта. Он подчеркнул, что российская сторона вне зависимости от политической ситуации стремится добросовестно выполнять все обязательства перед партнёрами и контрагентами, в том числе и в рамках действующего контракта.

Читайте также:

Глава «Газпрома» Миллер: Европа искусственно разрушает спрос на газ

«Газпром» заключит среднесрочные контракты с тремя странами

Посол в Вене Любинский заявил, что бессмысленно обсуждать транзит газа без РФ
#дипломат
#киев
#украина
#газ
#контракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Аргентины назвала отказ от вступления в БРИКС отчасти идеологическим
30 декабря 2023, 08:50

Фото: istockphoto/HStocks

Отказ Аргентины присоединиться к БРИКС был вызван как практическими, так и идеологическими соображениями. Об этом заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино.
В эфире телеканала La Nación она отметила, что целью БРИКС является торгово-экономическое сотрудничество со странами, с которой Аргентина и так взаимодействует. Глава МИД также отметила важность вопроса использования времени.

«Если участвовать во всех международных организациях, то когда работать?», — задалась вопросом Мондино.

Она также напомнила, что Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с государствами либеральной демократии, среди которых она назвала США, Канаду, страны Евросоюза, Израиль, Австралию и Новую Зеландию. При этом глава аргентинского МИД не исключила возможности торгово-экономического сотрудничества и с другими странами.

Читайте также:

В Буэнос-Айресе заявили, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа

СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС

Президент Аргентины Милей в письмах Путину и Си Цзиньпину отказался от БРИКС
#сша
#израиль
#сотрудничество
#мид
#страны
#аргентина
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генерал Фрейдинг: Россия способна использовать для войны детали холодильников
30 декабря 2023, 08:19

Фото: istockphoto/OlyaSolodenko

Страны Запада недооценили возможности российского военно-промышленного комплекса и способность союзников поставлять в Россию всё необходимое. Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.
В разговоре с изданием Suddeutsche Zeitung немецкий военачальник выразил удивление гибкостью российской экономики и тем, как она быстро сумела перестроиться на военные рельсы.

«Если Китай, Северная Корея или страны Глобального Юга будут поставлять в Россию только лампочки для холодильников, будьте уверены — русские и их смогут использовать в военных целях», — сказал генерал бундесвера.

По его мнению, Запад не отдавал себе отчёт в том, что Россия сумеет нарастить военно-промышленный комплекс, расширить его мощности и увеличить производство в условиях драконовских санкций. Западные политики не верили в способность России выстоять, поэтому её возможности стали неприятным сюрпризом для Евросоюза и НАТО, заключил генерал.

Читайте также:

Байден предупредил об угрозах для НАТО из-за Украины

Посол России оценил реакцию США на ракетные удары по Украине

В США признали рекордный темп развития промышленности России
#россия
#военные
#производство
#комплекс
#китай
#страны
#нато
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД: США рассматривают Кавказ как плацдарм для «второго фронта» против России
30 декабря 2023, 08:03

Фото: istockphoto/alexis84

Вашингтон рассматривает Кавказ в качестве плацдарма для открытия «второго фронта» против России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что представители администрации Белого дома даже не особенно скрывают наличие подобных планов. По мнению дипломата, такие намерения Соединённых Штатов вступают в коренные противоречия с подлинными интересами народов, населяющих регион. Ведь у них исторически складывались с Россией дружеские и добрососедские отношения.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что Армения с подсказки и при содействии Запада намеревается коренным образом переориентировать внешнюю политику. Действия Евросоюза и НАТО подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа, подчеркнула дипломат.

Читайте также:

Политолог Блохин: США рассчитывают на ухудшение отношений Армении и России

Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки

Представитель НАТО Коломина одобрил шаги Армении по дистанцированию от Москвы
#регион
#мария захарова
#отношения
#армения
#дома
#дипломат
#нато
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф