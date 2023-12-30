В США рассказали о страхе Байдена из-за провала на Украине

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Президент США Джо Байден напуган своим провалом на Украине. Об этом рассказал экономист Ричард Вольф в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
По его словам, помимо главы государства развитием событий напуганы госсекретарь США Энтони Блинкен и советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, поскольку их будущее «находится под вопросом».
Вольф отметил, что в прошлом такие неудачи могли стоить людям их репутации и политического будущего. Именно поэтому американские политики испытывают страх, поскольку такая же участь может постигнуть и их.
Также эксперт добавил, что в конфликте США приняли сторону Украины, однако предпринятая стратегия не привела к положительным результатам, поэтому конфликт обернулся не в ту сторону, на которую рассчитывал Белый дом.
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Вольф отметил, что в прошлом такие неудачи могли стоить людям их репутации и политического будущего. Именно поэтому американские политики испытывают страх, поскольку такая же участь может постигнуть и их.
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Анастасия Чинкова