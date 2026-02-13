Раскрыта судьба пропавшей в Таиланде звезды «Дома-2»

13 февраля 2026, 14:52

Волонтеры нашли в Паттайе потерявшую память экс-участницу «Дома-2» Реутову

Фото: iStock/ArtRachen01

Волонтеры вышли на след пропавшей в Паттайе и потерявшей память экс-участницы «Дома-2» и «Минуты славы» Юлии Реутовой. Об этом РИА Новости рассказала лидер одной из добровольческих групп Светлана Шерстобоева.





По ее словам, девушка обосновалась в палатке на пляже в северной части города. Она выглядит изможденной, на ней теплая одежда, которая совсем не подходит для тропического климата и давно не стиралась. Также у Реутовой сильно отросли ногти на руках и ногах.

«На контакт не идет. Мы сейчас пытаемся срочно связаться с ее родными», — добавила собеседница агентства.