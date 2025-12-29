Лавров: ВСУ попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области
ВСУ предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, в ночь на 29 декабря по объекту выпустили 91 беспилотный летательный аппарат. Все дроны уничтожили средства ПВО, пострадавших и разрушений нет.
Лавров подчеркнул, что произошедшее повлияет на дальнейшую переговорную линию Москвы. По его оценке, действия Киева свидетельствуют об окончательном переходе к политике государственного терроризма, и в связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена.
Глава МИД отметил, что ответные меры уже определены: выбраны как цели, так и сроки возможного удара в ответ на попытку атаки.
