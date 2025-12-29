Ушаков: Путин рассказал Трампу о нападении ВСУ на свою резиденцию

29 декабря 2025, 19:51

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал об атаке украинских беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.