Ушаков: Путин рассказал Трампу о нападении ВСУ на свою резиденцию
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал об атаке украинских беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
В ходе разговора Трамп заявил, что атака дронов на резиденцию российского лидера повлияет на подходы Вашингтона в работе с Владимиром Зеленским. По словам Ушакова, глава США также отметил, что считает правильным решение не передавать Украине ракеты «Томагавк».
Путин, в свою очередь, подчеркнул, что действия Киева не останутся без ответа. Российская сторона указала, что ряд договорённостей, ранее достигнутых между Трампом и Зеленским, оставляет Украине возможность уклоняться от выполнения взятых на себя обязательств.
Со стороны США заявлено, что американская администрация рекомендовала Киеву не пытаться использовать возможные переговоры для получения временной передышки на линии фронта.
