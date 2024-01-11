«Следи за языком»: В Совфеде вынесли последнее предупреждение президенту Эстонии

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Президенту Эстонии Алару Карису следовало бы держать язык за зубами, с таким заявлением выступил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью для «РИА Новости».
«Президенту Эстонии следовало бы следить за своим языком, прежде чем делать столь ничтожные, никчемные и маргинальные заявления в адрес России. Он ничего не представляет в своей стране, да и в мире мало кто о нем вообще что знает, вот Моська и лает», — прокомментировал ситуацию Цеков.
По его словам, Карис договорится до того, что втянет весь Североатлантический альянс в вооружённый конфликт с Россией.
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