Президент Эстонии Алар Карис одобрил удары ВСУ по России

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Президент Эстонии Алар Карис одобрил удары украинской армии по территории России. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эстонский лидер подчеркнул, что удары ВСУ по территории России, которые осуществляются западным оружием, неизбежны по тактическим соображениям.
Также он подчеркнул, что страны, которые осуществляют поставки вооружения для украинской армии, осознают, что оно будет использоваться для поражения целей противника, а также для сдерживания его войск.
Ранее сообщалось, что киевские власти проводят переговоры с представителями НАТО о предоставлении альянсом кораблей для охраны коридоров в Чёрном море.
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Также он подчеркнул, что страны, которые осуществляют поставки вооружения для украинской армии, осознают, что оно будет использоваться для поражения целей противника, а также для сдерживания его войск.
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Анастасия Чинкова