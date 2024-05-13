Началась доследственная проверка по факту отравления курсантов института МВД РФ

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Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту отравления курсантов института МВД РФ в Воронеже, пишет «Лента.ру».
Как рассказали в прокуратуре, количество отравившихся курсантов достигло 23 человек. Они жаловались на боли в животе и тошноту.
Инцидент произошел в праздничные дни — с 9 по 11 мая. В итоге семерых курсантов поместили в инфекционную больницу, остальные 16 находятся на амбулаторном лечении.
Ранее подобная ситуация произошла в Астрахани. Там от отравления неизвестным веществом скончались более пяти человек, троим из которых было от 25 до 37 лет, еще 14 госпитализированы.
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Инцидент произошел в праздничные дни — с 9 по 11 мая. В итоге семерых курсантов поместили в инфекционную больницу, остальные 16 находятся на амбулаторном лечении.
Ранее подобная ситуация произошла в Астрахани. Там от отравления неизвестным веществом скончались более пяти человек, троим из которых было от 25 до 37 лет, еще 14 госпитализированы.
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Алёна Самарева