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«Следует одуматься»: МИД предупредил США о росте ядерной угрозы

МИД РФ предупредил США о росте ядерной опасности из-за действий Запада
09 октября 2024, 17:17
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Западная деструктивная политика значительно увеличила риск ядерного конфликта в мире. Об этом на брифинге 9 сентября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что действия Запада могут привести к прямому столкновению ядерных держав.
Захарова подчеркнула, что Россия предупреждает как США, так и их союзников о последствиях. Дипломат призвала западные страны не следовать бездумно американскому курсу, а задуматься о катастрофических последствиях своих провокаций.
«Вместо того, чтобы следовать бездумно американским курсом, следует одуматься и в полной мере осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия», — цитирует дипломата ТАСС.



Ранее МИД сообщил, что у России есть доказательства причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков», и РФ готова содействовать расследованию в Германии, Дании и Швеции.

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#конфликт
Зампред Кабмина Сербии Вулин: На Орбана готовилось покушение из-за Украины
09 октября 2024, 17:24

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На премьер-министра Венгрии готовилось покушение из-за его позиции по украинскому конфликту. Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин.
В интервью журналу «Национальная оборона» он отметил неслучайность того, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, погиб, а, возможно, был убит президент Ирана Ибрахим Раиси, было совершено покушение на кандидата на пост президента США Дональда Трампа.

По его словам, в Сербии располагают информацией о том, что готовилось покушение и на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Заместитель председателя сербского правительства считает, что причина кроется в том, что все перечисленные политики выступали и выступают за мирное урегулирование на Украине путём переговоров. Вулин считает также, что на этом фоне были спровоцированы беспорядки в Белграде и была предпринята попытка «насильственных перемен».

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#покушение
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#виктор орбан
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В России подготовили законопроект об аресте имущества уехавших из страны граждан
В Татарстане подготовили законопроект об аресте имущества покинувших РФ граждан
09 октября 2024, 17:10

Фото: iStock/djedzura

В Татарстане подготовили законопроект об аресте имущества покинувших Россию граждан. В скором времени документ поступит в Госдуму, пишет «Татар-Информ».
Данный проект направлен на установление возможности привлечения к административной ответственности уехавших из страны граждан, отметил глава комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров.

По словам политика, в настоящее время озвучивающие антигосударственную позицию лица всё чаще стремятся избежать фактической ответственности за свои действия. Подготовленный законопроект направлен на наложение ареста на имущество как раз таких граждан.

Чубаров добавил, что ранее правительство России одобрило предлагаемые изменения.

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Глава ЕК фон дер Ляйен раскритиковала Орбана и призвала к поддержке Киева
09 октября 2024, 17:06

Фото: istockphoto/ingvar shapik

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подвергла критике его мирные условия по урегулированию кризиса на Украине.
Она также заявила о необходимости продолжать военную и экономическую поддержку Киева во что бы то ни стало, передаёт РИА Новости. Выступавший на заседании ЕК первым Орбан намеренно ограничился изложением своей программы на время председательства в Совете Евросоюза. Он не стал говорить о критике Будапешта со стороны Еврокомиссии и о многочисленных разногласиях в самом ЕС, в том числе по вопросам конфликта на Украине.

Однако взявшая следом слово фон дер Ляйен заявила, что хочет поговорить об «этом председательстве» и тут же по тпрадиции пустилась в рассуждения о поддержке Украины. По её словам, европейцы не хотят «капитуляции» Киева, поэтому должны оказывать ему финансовую, военную ​ЕК посчитала неприемлемыми угрозыи политическую помощь так долго, как это потребуется.

Вынужденный ​затем отвечать на обвинения Орбан достаточно жёстко заявил, что план Евросоюза по поддержке Украины зашёл в тупик. Он призвал признать это и искать пути изменения курса.

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МИД заявил о доказательствах причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков»
МИД: у России есть доказательства причастности США и Британии к взрыву СП
09 октября 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Olekcii Mach

У России есть доказательства причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Об этом сообщила 9 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
У России есть доказательства причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Об этом сообщила 9 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подтвердила наличие этих доказательств, но добавила, что их публикация зависит от складывающейся ситуации. Она отметила, что Россия готова делиться информацией и ранее предлагала сотрудничество, как публично, так и через правовые каналы. Однако ответов не поступило.
«Доказательства эти есть. Что касается того, будем ли мы их обнародовать, а отсюда и ответ, что это за доказательства, то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования», — сказала Захарова, отвечая на вопросы о данных Службы внешней разведки.

По словам Захаровой, расследования в Германии, Дании и Швеции уже идут. Она подчеркнула, что Германия должна быть заинтересована в обмене материалами и получении информации от России.

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#сша
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#мария захарова
#германия
#мид рф
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Президенту Сербии Вучичу угрожает опасность, подтвердили российские спецслужбы
Зампред правительства Сербии Вулин: Вучичу угрожает опасность
09 октября 2024, 16:07

Фото: сайт Кремля

Президенту Сербии Александру Вучичу угрожает серьёзная опасность, что подтвердили российские спецслужбы. Об этом сообщил зампред сербского правительства Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».
Он отметил, что действительно существуют угрозы президенту Вучичу. Однако службы безопасности Сербии достаточно сильны и профессиональны, поэтому им точно удастся справиться с задачей сохранения безопасности главы государства.

Данную информацию, со слов Вулина, также подтвердили и спецслужбы России.

Зампред правительства Сербии объяснил, что Вучич для многих влиятельных кругов на Западе является препятствием. Они видят в нём огромную проблему, поскольку под его руководством страна имеет возможно проводить самостоятельную политику.

А представители западных влиятельных кругов, напротив, хотели бы сделать из Сербии просто территорию в рамках Евросоюза, которая бы не обладала самостоятельной властью и правом выбора.

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#сербия
#россия
#опасность
#президент
#безопасность
#правительство
#ес
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Киев надеется провести мирный саммит с участием России в этом году
Посол Украины Бондарь: Киев хочет провести мирный саммит с участием России
09 октября 2024, 15:42

Фото: iStock/Diy13

Украина собирается провести второй «мирный саммит» с участием России в декабре. Об этом киевский посол в Турции Василий Бондарь сообщил в беседе с Reuters.
При этом он отметил, что в рамках этого саммита не будут проведены двусторонние переговоры Москвы и Киева, а третьи стороны смогут обсудить требования к России, которая неоднократно заявляла, что совершенно нелогично и бесперспективно искать варианты путей выхода из конфликта без участия Москвы.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщала, что второй саммит по Украине не будет проводиться в ноябре. При этом в октябре состоится ряд тематических конференций по «форуме мира», подготовленной украинским лидеров. После их проведения будет затронут вопрос назначения даты проведения второго саммита по Украине.

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#украина
#россия
#саммит
#мир
#владимир зеленский
#политика
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Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного
Владимир Путин в Кремле вручил Александру Лукашенко орден Андрея Первозванного
09 октября 2024, 15:37

Фото: iStock/Diy13

Президент России Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Торжественная церемония прошла в Кремле в среду, 9 октября.
Путин подписал указ о награждении Лукашенко еще в августе. В документе указано, что президент Белоруссии получил орден за выдающийся вклад в развитие союзнических отношений между Россией и Белоруссией. Также отмечены его усилия по укреплению дружбы между народами двух стран.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного представляет собой высшую государственную награду России. Этой награды удостаиваются выдающиеся государственные и общественные деятели, военачальники, а также представители науки, культуры и искусства за значительные достижения во благо страны.

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#белоруссия
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Лукашенко рассказал, что собирается обсудить с Путиным
Лукашенко: обсудим с Путиным 2-3 вопроса, а потом можно двигаться дальше
09 октября 2024, 15:31

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным два-три вопроса, по которым необходимо расставить все точки над «i».
Напомним, что в настоящее время белорусский лидер находится с рабочим визитом в Москве. В среду он проводит встречу с Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что сегодня ему нужно обсудить с российским президентом два-три вопроса, после решения которых можно двигаться дальше в отношениях двух государств.

Лидер Белоруссии подчеркнул, что мир стремительно меняется, появляются новые угрозы и новые возможности. Такая обстановка приводит к появлению вопросов, решать которые должны обе стороны.

Как правило, добавил Лукашенко, в повестке его бесед с Путиным половину времени занимает рассмотрение внутренних дел, вопросов благосостояния граждан России и Белоруссии, а также вопросов обеспечения безопасности.

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#белоруссия
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Песков назвал оскорбления Путина со стороны властей США частью их культуры
09 октября 2024, 15:27

Фото: сайт Кремля

Оскорбления в адрес Владимира Путина со стороны представителей властей США в настоящее время являются неотъемлемой частью американской политической культуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В разговоре с корреспондентом телеграм-канала SHOT он напомнил, что российский лидер никогда не позволял себе опускаться до оскорбительной риторики в адрес кого бы то ни было. В том числе и в сторону политиков из недружественных стран. Что касается американского политического истэблишмента, то для его представителей это стало обычным делом и даже, по-видимому, является частью политической культуры, сказал представитель Кремля, выделив голосом и интонацией слово «культура».

Дмитрий Песков предположил, что американским политикам элементарно не хватает чувства внутреннего такта, поэтому они и позволяют себе не просто недипломатичные, а оскорбительные выпады в сторону главы российского государства.

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