«Следует одуматься»: МИД предупредил США о росте ядерной угрозы

Фото: istockphoto/vadimrysev
Западная деструктивная политика значительно увеличила риск ядерного конфликта в мире. Об этом на брифинге 9 сентября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что действия Запада могут привести к прямому столкновению ядерных держав.
Захарова подчеркнула, что Россия предупреждает как США, так и их союзников о последствиях. Дипломат призвала западные страны не следовать бездумно американскому курсу, а задуматься о катастрофических последствиях своих провокаций.
Ранее МИД сообщил, что у России есть доказательства причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков», и РФ готова содействовать расследованию в Германии, Дании и Швеции.
Читайте также:
Глава ЕК фон дер Ляйен раскритиковала Орбана и призвала к поддержке Киева
Президенту Сербии Вучичу угрожает опасность, подтвердили российские спецслужбы
Киев надеется провести мирный саммит с участием России в этом году
«Вместо того, чтобы следовать бездумно американским курсом, следует одуматься и в полной мере осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее МИД сообщил, что у России есть доказательства причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков», и РФ готова содействовать расследованию в Германии, Дании и Швеции.
Читайте также:
Глава ЕК фон дер Ляйен раскритиковала Орбана и призвала к поддержке Киева
Президенту Сербии Вучичу угрожает опасность, подтвердили российские спецслужбы
Киев надеется провести мирный саммит с участием России в этом году
Лия Мурадьян