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Западные страны должны признать изменение ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и возможность победы России, написал корреспондент Berliner Zeitung Томас Фасбендер.
По мнению журналиста, после почти 780 дней боев «настало время осознать реальность произошедшего». Он также отметил, что для наступления Киеву нужны сотни тысяч обученных солдат и значительные запасы техники и оружия. В этом контексте журналист подчеркнул, что заявления украинских политиков о достижении границ 1991 года, являются «иллюзорными».
В заключение журналист посоветовал западным политикам изменить свою риторику и принять существующую реальность.
По мнению офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Андрусива, конфликт может закончиться по корейскому сценарию. По его словам, этот вариант развития события является наиболее реалистичным из существующих.
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«В Германии все время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы: "Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть". Имеет. Должна. Как будто у Германии есть право голоса. Вас вообще интересует реальность?» – оценил перспективы завершения конфликта Фасбендер.
В заключение журналист посоветовал западным политикам изменить свою риторику и принять существующую реальность.
По мнению офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Андрусива, конфликт может закончиться по корейскому сценарию. По его словам, этот вариант развития события является наиболее реалистичным из существующих.
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Александр Климов