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В телефонах военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших в зоне конфликта в Авдеевке, были найдены координаты церквей и монастырей Донецка, Макеевки, Ясиноватой, рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает агентство ТАСС.
«Часть из них (телефонов) удалось восстановить. Выяснилось, что в них забиты координаты целей, в числе которых были, как оказалось, церкви. Они были забиты в специализированную программу, которую ВСУ активно используют», – уточнил Кимаковский.
По его словам, перед украинскими войсками была поставлена задача уничтожить православные храмы в регионе.
«Не буду открывать всех деталей, но у этого процесса есть заморские кураторы по аналогии с тем, как было в Сирии», – отметил советник главы ДНР.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями ВСУ, с 2022 года в различных населенных пунктах Донецкой народной республики было повреждено или разрушено около 20 церквей и монастырей. Наиболее активные украинские атаки были зафиксированы во время церковных праздников.
В пасхальную ночь в апреле 2023 года ВСУ атаковали Спасо-Преображенский собор в центре Донецка. Во время службы в храме находились десятки прихожан. В результате нападения есть пострадавшие, в том числе священнослужители.
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