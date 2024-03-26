Зеленский назначил новым секретарем СНБО Украины Александра Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
Известно, что с 2021 года Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки (СВР).
С 2019 года главой СНБО был Алексей Данилов, сегодня Зеленский отправил его в отставку. О новых назначениях Данилова ничего не сообщается.
Ранее сообщалось, что президент Украины в видеообращении на саммите лидеров стран Евросоюза настоятельно призвал Европу к увеличению военной поддержки ВСУ.
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С 2019 года главой СНБО был Алексей Данилов, сегодня Зеленский отправил его в отставку. О новых назначениях Данилова ничего не сообщается.
«Назначить Литвиненко Александра Валерьевича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в приказе о назначении нового секретаря.
Ранее сообщалось, что президент Украины в видеообращении на саммите лидеров стран Евросоюза настоятельно призвал Европу к увеличению военной поддержки ВСУ.
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Мария Федоровцева