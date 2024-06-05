Президент Украины Владимир Зеленский может быть ликвидирован при определённых обстоятельствах. Об этом депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил в беседе с «Московским комсомольцем».
По его словам, вопрос физического устранения Зеленского связан с итогами президентских выборов в США. Так, в случае победы Дональда Трампа, главе Украины стоит начать беспокоиться.
Также Вассерман подчеркнул, что нынешнему президенту Джо Байдену выгоднее ликвидировать Зеленского уже сейчас, до прихода к власти Трампа, поскольку украинский лидер «слишком много знает».
Депутат подчеркнул, что тщательно изучил деятельность Байдена и его сына на Украине. Зеленскому не дадут спокойно жить ни в Соединённых Штатах, ни в Европе, поскольку он носитель компромата, а значит и источник повышенной опасности, заключил Вассерман.
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Также Вассерман подчеркнул, что нынешнему президенту Джо Байдену выгоднее ликвидировать Зеленского уже сейчас, до прихода к власти Трампа, поскольку украинский лидер «слишком много знает».
Депутат подчеркнул, что тщательно изучил деятельность Байдена и его сына на Украине. Зеленскому не дадут спокойно жить ни в Соединённых Штатах, ни в Европе, поскольку он носитель компромата, а значит и источник повышенной опасности, заключил Вассерман.
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Анастасия Чинкова