Владимир Зеленский откажется от участия в переговорах с Россией из-за давления украинских ультраправых националистов, поскольку он боится возможных последствий, вплоть до угрозы для своей жизни, отмечает колумнист издания Responsible Statecraft Тед Снайдер.
Снайдер указывает, что у Зеленского нет достаточной политической поддержки, чтобы изменить свое решение и подвергнуться возмездию со стороны ультранационалистов, которые уже убедили его отказаться от мирной платформы до его избрания.
Если он передаст ответственность за переговоры на США, это также может быть воспринято как удар по авторитету Вашингтона и НАТО.
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