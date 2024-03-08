Слова Макрона об Украине могут привести к глобальной катастрофе, предрёк Филиппо

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии у Парижа лимитов и красных линий в вопросе поддержки Украины и выдвижение на переизбрание главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, враждебно настроенной к России, – могут привести к глобальному военному столкновению. Такое заявление в соцсети Х озвучил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Также он призвал бороться за выход Франции из Евросоюза, НАТО и отставку Макрона.
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Анастасия Чинкова