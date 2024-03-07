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Лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть президента Эммануэля Макрона после его слов о поддержке Украины. Об этом политик написал в соцсети X.
Ранее в этот день Макрон заявил, что у Франции нет никаких лимитов и красных линий в вопросах поддержки Украины. Его слова приводит телеканал BFMTV.
Филиппо, комментируя это заявление, подчеркнул, что Макрон своими словами заявил, что у него нет границ и красных линий в войне с Россией. По словам политика, эта марионетка НАТО должна быть свергнута.
Лидер французской партии убежден, что после этого заявления вероятность отправки сухопутных войск ВС Франции и предоставление ядерного оружия в распоряжение Евросоюзу стремительно растёт.
Филиппо призвал всех французов отреагировать на эти слова ради своей безопасности и мира.
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Филиппо, комментируя это заявление, подчеркнул, что Макрон своими словами заявил, что у него нет границ и красных линий в войне с Россией. По словам политика, эта марионетка НАТО должна быть свергнута.
Филиппо призвал всех французов отреагировать на эти слова ради своей безопасности и мира.
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Анастасия Чинкова