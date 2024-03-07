В Кремле расценили высказывания Макрона как попытку вовлечения Франции в конфликт на Украине

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Дмитрий Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», что заявления президента Франции Эммануэля Макрона являются попыткой еще больше вовлечь его страну в конфликт на Украине.
«Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков считает, что такие действия противоречат интересам Франции. Он обратил внимание на противоречивые заявления, звучащие из Парижа в последние дни.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что России необходимо нанести поражение для безопасности европейских стран.
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Александр Климов