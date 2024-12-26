Недавние высказывания Владимира Зеленского о праздновании Рождества и еврейской Хануки вызвали негативную реакцию пользователей социальной сети X. В своем заявлении Зеленский подчеркнул, что на Украине с «уважением отмечают эти праздники», что не осталось незамеченным среди комментаторов. Об этом пишет РИА Новости.
Пользователи сети выразили недовольство, напоминая о закрытии церквей и храмов в стране. Один из комментаторов, Alpha Liger, задал вопрос о том, разве это не Зеленский закрывал церкви. Другой пользователь, Dave Porter, отметил, что не понимает, как Зеленский может праздновать Рождество, если разрушает христианские храмы.
Украинская журналистка Диана Панченко также выразила недоумение, задав вопрос о причинах отказа Украины участвовать в Рождественском перемирии. Комментарий от пользователя Major был более резким: он заявил, что если кто-то закрывает православные христианские церкви, то этот человек является врагом.
Некоторые пользователи также затронули финансовый аспект, задавая вопросы о том, как Зеленский использует помощь от США. Jordon Andrew поинтересовался, что купил Зеленский на Рождество на все те миллиарды, которые дали США.
В завершение, Marilena написала, что Зеленский не христианин. Реакция пользователей свидетельствует о глубоком недовольстве и критике в адрес действий украинского руководства в контексте религиозных вопросов.
На прошлой неделе во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что украинское руководство не замечали ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети, и охарактеризовал их как людей без рода и племени. По его словам, они не являются атеистами, поскольку даже атеисты имеют какие-то убеждения. Путин подчеркнул, что это просто люди без веры — безбожники.
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Украинская журналистка Диана Панченко также выразила недоумение, задав вопрос о причинах отказа Украины участвовать в Рождественском перемирии. Комментарий от пользователя Major был более резким: он заявил, что если кто-то закрывает православные христианские церкви, то этот человек является врагом.
Некоторые пользователи также затронули финансовый аспект, задавая вопросы о том, как Зеленский использует помощь от США. Jordon Andrew поинтересовался, что купил Зеленский на Рождество на все те миллиарды, которые дали США.
В завершение, Marilena написала, что Зеленский не христианин. Реакция пользователей свидетельствует о глубоком недовольстве и критике в адрес действий украинского руководства в контексте религиозных вопросов.
На прошлой неделе во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что украинское руководство не замечали ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети, и охарактеризовал их как людей без рода и племени. По его словам, они не являются атеистами, поскольку даже атеисты имеют какие-то убеждения. Путин подчеркнул, что это просто люди без веры — безбожники.
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Дарья Осипова