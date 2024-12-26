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Слова Зеленского о Рождестве вызвали ярость в Сети

Недавние высказывания Владимира Зеленского о праздновании Рождества и еврейской Хануки вызвали негативную реакцию пользователей социальной сети X. В своем заявлении Зеленский подчеркнул, что на Украине с «уважением отмечают эти праздники», что не осталось незамеченным среди комментаторов. Об этом пишет РИА Новости.
Пользователи сети выразили недовольство, напоминая о закрытии церквей и храмов в стране. Один из комментаторов, Alpha Liger, задал вопрос о том, разве это не Зеленский закрывал церкви. Другой пользователь, Dave Porter, отметил, что не понимает, как Зеленский может праздновать Рождество, если разрушает христианские храмы.

Украинская журналистка Диана Панченко также выразила недоумение, задав вопрос о причинах отказа Украины участвовать в Рождественском перемирии. Комментарий от пользователя Major был более резким: он заявил, что если кто-то закрывает православные христианские церкви, то этот человек является врагом.



Некоторые пользователи также затронули финансовый аспект, задавая вопросы о том, как Зеленский использует помощь от США. Jordon Andrew поинтересовался, что купил Зеленский на Рождество на все те миллиарды, которые дали США.

В завершение, Marilena написала, что Зеленский не христианин. Реакция пользователей свидетельствует о глубоком недовольстве и критике в адрес действий украинского руководства в контексте религиозных вопросов.

На прошлой неделе во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что украинское руководство не замечали ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети, и охарактеризовал их как людей без рода и племени. По его словам, они не являются атеистами, поскольку даже атеисты имеют какие-то убеждения. Путин подчеркнул, что это просто люди без веры — безбожники.

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#сша
#владимир путин
#храмы
#зеленский
Медведев рассказал о рисках появления этнических анклавов в РФ
Медведев: этнические анклавы в РФ могут быть рассадниками экстремизма
26 декабря 2024, 16:06

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Когда приехавшие в РФ на длительное время иностранцы не учатся, не работают и не соблюдают российские законы, есть риск появления этнических анклавов, способных быть рассадниками экстремизма. Об этом в рамках совещания по миграционным вопросам заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма», — сказал политик.
Перед этим стало известно, в каком российском регионе мигранты не могут работать в такси. Уточнялось, что иностранцам также будет запрещено заниматься другими перевозками. Читайте подробнее в нашем материале.

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#совбез
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Глава МЧС Куренков: будущий пляжный сезон на Кубани не под вопросом
26 декабря 2024, 14:39

Фото: iStock/Zuka83

Проблему загрязнения мазутом побережья Черного моря в Краснодарском крае могут решить уже в ближайшее время, поэтому будущий пляжный сезон не под вопросом. Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.
«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», — заявил Куренков.

По его словам, на пляжной территории ведутся все необходимые работы, и они будут продолжаться. Он отметил, что необходимые действия будут проводиться и со стороны моря, чтобы избежать большого числа выбросов на территории пляжей.

По данным МЧС, грунт, загрязненный мазутом, собирают на пяти основных участках, протяженностью 54 км. Всего уже удалось собрать и вывезти более 23,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Напомним, утечка мазута произошла в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.

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#мчс
#море
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Все меньше европейцев выступают за поддержку Киева
Guardian: все больше европейцев выступают за мирное урегулирование на Украине
26 декабря 2024, 14:17

Фото: istockphoto/ffikretow

Согласно опросу, проведенному компанией YouGov и опубликованному газетой Guardian, все больше жителей Западной Европы, особенно в южных регионах, выступают за мирное разрешение конфликта в Украине, даже если это подразумевает отказ от некоторых территорий в пользу России. Об этом пишет РИА Новости.
Опрос охватил респондентов из Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании и Италии.

Результаты показали значительное снижение поддержки идеи «победы до конца» для Украины с февраля по декабрь 2024 года. Наиболее высокие показатели поддержки продолжения помощи Киеву остаются в Швеции (50%), Дании (40%) и Великобритании (36%). В то же время на юге Европы лишь 15% итальянцев, 23% французов и 25% испанцев поддерживают дальнейшую помощь Украине. В Германии этот показатель составляет 28%.

Тем не менее, количество тех, кто предпочитает мирное урегулирование конфликта, возросло во всех семи странах. Особенно высокие цифры наблюдаются в Италии (55%), Испании (46%), Франции (43%) и Германии (45%). В Швеции лишь 24% респондентов поддерживают идею мирного договора с возможным отказом от территорий.

Guardian отмечает, что причины изменения общественного мнения остаются неясными, однако возможно, это связано с угасанием интереса к конфликту и накопившейся усталостью от него.

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#помощь
#опрос
#снижение
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Лукашенко наколол дров перед заседанием саммита ЕАЭС в Ленинградской области
26 декабря 2024, 13:59

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, находящийся с рабочим визитом в Ленинградской области, размялся перед заседанием Высшего евразийского экономического совета, наколов дрова. Фотографии публикует Telegram-канал «Пул первого».
«А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» — задает издание вопрос под фото Лукашенко с топором.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета уже стартовало. На мероприятии присутствуют, помимо главы РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он принимает участие во встрече по видеосвязи.

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#рф
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Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам «катиться в ад»
Трамп в рождественском поздравлении пожелал помилованным Байденом катиться в ад
26 декабря 2024, 12:54

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении припомнил действующему американскому лидеру Джо Байдену смягчение приговора в отношении 37 заключенных, пожелав им «катиться в ад». Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.
В понедельник, 23 декабря, стало известно, что Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив ее пожизненным заключением без права на УДО.

Республиканский политик добавил, что после своей инаугурации поручит минюсту добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях. В своем поздравлении Трамп также поздравил с христианским праздником политиков из Демократической партии, назвав их «сумасшедшими радикально-левыми».

Напомним, по результатам выборов, прошедших 5 ноября текущего года, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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#сша
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#наказание
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#трамп
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В США рассказали о грусти Байдена из-за завершения его президентского срока
NYT: Байден надеется найти утешение в последней поездке на посту президента
26 декабря 2024, 12:36

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

До окончания срока действующего президента США Джо Байдена осталось менее месяца, из-за чего он пребывает в грустном состоянии и настроен на размышления. Об этом сообщает The New York Times.
Уточняется, что Байден сожалеет по поводу своего решения не подписывать чеки помощи по борьбе с COVID-19, а также по поводу того, что у него была репутация самого бедного законодателя в Конгрессе США. По данным источника, действующий американский лидер будет искать «утешения и облегчения» в рамках визита к Папе Римскому Франциску в январе.

Напомним, ранее Джо Байден вышел из президентской гонки. По результатам выборов, прошедших 5 ноября текущего года, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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#сша
#помощь
#бюджет
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#гонки
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Байден не включил помощь Киеву в новый оборонный бюджет США
26 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/pawinp

Действующий американский лидер Джо Байден не включил помощь Киеву в оборонный бюджет США, передает РИА Новости.
Финансовый год в Штатах начинается 1 октября, но из-за некоторых политических нюансов решения по данному вопросу затянулись. Расходы на военную промышленность Байденом были оглашены только на днях.

Согласно информации агентства, текущий год в США был сложным в сфере оборонной промышленности. В правительстве приходилось долго спорить о том, какой вариант помощи оказывать своим союзникам, в том числе и Украине.

Уточняется, что сумма оборонного бюджета составила 895 млрд долларов. В 2023 году данный показатель был на 9 млрд меньше. Примечательно, что для союзников практически никаких конкретных выплат не предусмотрено.

В законе, который недавно подписал действующий глава США, присутствуют и необычные положения. Например, теперь в Соединенные Штаты запрещен к продаже чеснок, который поставлялся из Китая.

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#байден
#удар
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«Вешать на Украину»: Военэксперт предположил, кто виноват в крушении азербайджанского самолета в Актау
Военэксперт Литовкин: Украине сбивать самолет над Каспийским морем бессмысленно
26 декабря 2024, 11:45

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines, произошедшей утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана, в центр судмедэкспертизы доставлены 38 тел погибших. На появившихся вчера кадрах были замечены глубокие маленькие отверстия, похожие на следы поражающих элементов или осколков.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что необходимо дождаться проведенной экспертизы и не делать скороспешных выводов.

«Зачем Украине сбивать самолет, который летел из Баку в Грозный, еще и над Каспийским морем? Где Украина, а где Каспийское море? Там же нет украинских систем противовоздушной обороны. От взорвавшегося баллона осколки могли отлететь и сделать эти дырки. У птиц есть клювы, которые могли столкнуться с бортом на огромной скорости. Это называется «кинетический удар», и клювом пробило», — сказал эксперт.

По его словам, нельзя судить по фотографиям, потому что они могут искажать.

«Зачем нам каждый лык вешать на Украину? Тем более, если это не соответствует действительности. Нужно дождаться официальной информации», — заключил он.

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ФСБ опубликовала аудио с наставлениями супруги готовившему теракт агенту Украины
26 декабря 2024, 11:16

Фото: iStock/Pinkypills

ФСБ РФ опубликовала аудиозапись телефонного разговора агента Украины готовившего покушение на российского военнослужащего с его женой, на которой женщина давала мужу дальнейшие указания, передает РИА Новости.
«Все нормально, есть нюансы. В пятницу он сначала со мной свяжется, потом я с тобой — так надо. Выйдешь, он тебе просто скажет куда. Ты там сделаешь, что положено, он тебе это оплатит, ценник скажешь какой на билеты и все прочее. Сейчас решаются организационные вопросы», — сказала на аудиозаписи супруга украинского агента.

Утром 26 декабря в ФСБ России сообщили о предотвращении серии покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны и членов их семей. Подготовка атак осуществлялась спецслужбами Украины. Задержаны четверо россиян, которым может грозить пожизненное заключение.

В ведомстве также сообщили, что один из задержанных должен был установить бомбу под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, которую собирались взорвать дистанционно с территории Украины. Личность того, на кого готовилось покушение, не раскрывается.

Один из задержанных за подготовку покушений на высокопоставленных российских военных сообщил, что тайник с бомбой находился в районе подмосковного Протвино.

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