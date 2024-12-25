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Стала известна реакция Зеленского на массированный удар по Украине

Зеленский: ВС РФ запустили свыше 70 ракет и сотни дронов для атаки на Украину
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

На массированный удар по Украине отреагировал глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале. По его словам, российская сторона использовала «более 70 ракет», включая баллистические, а также сотни беспилотников.
Политик добавил, что украинская энергетика была целью. Зеленский уточнил, что, по его словам, РФ хочет, чтобы на республиканской территории наступил полный блэкаут.

«К сожалению, есть попадания. По состоянию на сейчас в нескольких регионах есть отключения. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света», — гласит публикация Зеленского.


Перед этим сообщалось, какие слова о конфликте на Украине стали плохими новостями для Владимира Зеленского.

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Mash: целью ВСУ в Курской области могли быть украинские военнопленные
Mash: ВСУ атаковали Льгов, их целью могли быть украинские военнопленные
25 декабря 2024, 12:06

Фото: iStock/vadimrysev

Целью атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Льгове (Курская область) могли быть украинские военнопленные. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, после удара ракетами HIMARS в городе погибли три женщины.

Противник попал в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. В некоторых местах начались пожары. На улицы Льгова упали как минимум шесть ракет.

Ранее врио губернатора курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали гражданские объекты и инфраструктуру города Льгова.

Он отметил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Принимаются все необходимые меры.

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#плен
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В США ответили, зачем Украина устраивает теракты
Аналитик Доктороу: Киев устраивает теракты на фоне отчаянного положения ВСУ
25 декабря 2024, 12:04

Фото: istockphoto/leolintang

Недавно совершенные Киевом теракты связаны с отчаянием боевиков ВСУ на поле боя, считает американский аналитик Гилберт Доктороу. Свое мнение политолог высказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Есть старое, довольно неприятное выражение: «кто не умеет, учит других». Есть и другое: «если у вас не получается на поле боя, то используйте терроризм». Я думаю, здесь будет уместно использовать слово «отчаяние», — сказал Доктороу.

Перед этим сообщалось, что по всей Украине второй раз за утро среды, 25 декабря, прозвучала воздушная тревога. Кроме того, главе киевского режима Владимиру Зеленскому пришли «приятные новости». Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#мир
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#новости
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В Раде оценили слова Келлога о мире на Украине
Нардеп Дмитрук: слова Келлога стали плохими новостями для Зеленского
25 декабря 2024, 11:54

Владимир Зеленский

Слова спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога об украинском конфликте стали для Владимира Зеленского не совсем приятными новостями. Так считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Ранее будущий спецпосланник главы государства по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения «с треском провалившихся» Минских соглашений.

Он также подчеркнул, что Трамп хочет добиться договоренностей между Россией и Украиной и обеспечить справедливый и долгосрочный мир. Будущий американский президент осознает важность отношений со своими союзниками, в том числе с российским коллегой Владимиром Путиным, и станет тем, кто сможет решить конфликт путем мирных переговоров.

«Для Зеленского это, конечно, "приятные новости"», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

По словам Келлога, у американского президента есть свои различные мысли и предложения на этот счёт, которые будут озвучены, когда для этого придёт подходящее время.

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Воздушная тревога снова звучит по всей Украине
25 декабря 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушная тревога во второй раз за утро в среду, 25 декабря, звучит по всей Украине сообщили в республиканском Минцифры. Примерно в 11:00 по Москве тревожный сигнал сработал на территории большинства областей, а несколькими минутами позже — по всей республике.
Перед этим тревога звучала в 6:43 по московскому времени, затем ее отменили в большинстве субъектов.

По сообщениям СМИ и местных властей, взрывы были в Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Киеве, а также в Ивано-Франковской области.

Ранее в украинском Минэнерго проинформировали о массированной атаке на энергетические объекты.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается.

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#новости
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Массированная атака на объекты энергетики Украины: повреждения по всей стране
Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о повреждении энергообъектов
25 декабря 2024, 11:26

Фото: iStock/yasharu

Объекты энергетики Украины повреждены после массированной атаки ВС РФ. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Оператор системы передачи предпринимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы», — написал Галущенко в своем аккаунте в соцсети.

Он добавил, что в ближайшее время энергетики начнут уточнять повреждения.

Сообщается о повреждениях энергетики в Полтавской , Винницкой, Днепропетровской и других областях.

По словам Владимира Зеленского, по Украине 25 декабря выпустили более 70 ракет, сбить удалось более 50. Также было запущено более сотни ударных дронов.

Тем временем воздушная тревога звучит по всей Украине.

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Хинштейн заявил, что удар ВСУ во Льгове пришелся по гражданским объектам
25 декабря 2024, 11:12

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

ВСУ атаковали гражданские объекты и инфраструктуру города Льгова Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Он отметил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Принимаются все необходимые меры, добавил Хинштейн.

В настоящее время информация о последствиях уточняется. По данным Telegram-канала Mash, три женщины, предварительно, погибли после атаки HIMARS на Льгов.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Стала известна дата «удара возмездия» России
Военэксперт Матвийчук: ВС РФ могут ударить «Орешником» по Украине в Новый год
25 декабря 2024, 11:08

Фото: iStock/bpawesome

ВС РФ могут нанести «удар возмездия» по Украине в Новый год, в том числе, «Орешником». Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Россия может пойти на такой шаг, чтобы не дать руководству киевского режима «спокойно встретить» праздник, и заставить решать — продолжать конфликт или решаться на переговоры.
«ВСУ нам к концу года столько нагадили, что, я полагаю, мы можем нанести удар возмездия, именно чтобы не дать военному руководству Украины спокойно встретить Новый год, поставить их в такое положение, когда им придется решать, что делать в 2025 году, — воевать или предпринимать усилия для заключения мира. Не исключу, что Россия может нанести удар в том числе «Орешником», — предположил он в беседе с NEWS.ru.
Матвийчук добавил, что украинская энергосистема еще не уничтожена полностью, потому «можно устроить им полный блэкаут». Возможными целями эксперт назвал центры принятия решений в Киеве, объекты энергетики и ВПК.

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ВСУ готовят к обороне крупнейшее шахтоуправление «Покровское»
25 декабря 2024, 11:06

Фото: iStock/Nzpn

ВСУ готовятся к обороне на главном угольном предприятии Украины — шахтоуправлении «Покровское». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«По нашей информации, у шахты «Покровское» готовятся оборонительные позиции. Часть личного состава разместилась на административной территории шахты, еще часть — в районе обогатительной фабрики. Очевидно, предприятие готовят к обороне», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что ВС РФ приближаются к крупнейшему угольному предприятию Украины. По последним данным, расстояние между позициями российских бойцов и шахтоуправлением «Покровское» в ДНР не превышает трех километров.

Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим предприятием, где добывают несколько миллионов тонн коксующегося угля ежедневно. Он используется в металлургической промышленности, при этом основная часть добычи идет на экспорт в страны Европы.

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ВСУ обстреляли Льгов в Курской области
25 декабря 2024, 10:24

Фото: iStock/Diy13

Город Льгов в Курской области обстрелян ВСУ. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Данные о пострадавших и повреждениях уточняются. Согласно информации Telegram-канала Mash, ракеты попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод.

В результате атаки в городе есть несколько пожаров.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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