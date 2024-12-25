Стала известна реакция Зеленского на массированный удар по Украине

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На массированный удар по Украине отреагировал глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале. По его словам, российская сторона использовала «более 70 ракет», включая баллистические, а также сотни беспилотников.
Политик добавил, что украинская энергетика была целью. Зеленский уточнил, что, по его словам, РФ хочет, чтобы на республиканской территории наступил полный блэкаут.
Перед этим сообщалось, какие слова о конфликте на Украине стали плохими новостями для Владимира Зеленского.
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«К сожалению, есть попадания. По состоянию на сейчас в нескольких регионах есть отключения. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света», — гласит публикация Зеленского.
Перед этим сообщалось, какие слова о конфликте на Украине стали плохими новостями для Владимира Зеленского.
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Никита Кротов