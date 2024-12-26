Зеленский сменил посла Украины в Германии

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Владимир Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева из-за малой помощи Киеву от Берлина. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева, который находился на посту с октября 2022 года. Согласно информации источника, его сменит нынешний посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Официальной причиной замены Макеева называется регулярная ротация дипломатов, однако есть мнение, что это произошло из-за регулярной критики в адрес посла. Утверждается, что Макеев останется в Берлине до февраля 2025 года.
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