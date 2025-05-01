Словакия договорилась с ЕС начать переговоры о транзите газа из РФ через Украину

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Словакия смогла повлиять на Евросоюз и уговорить объединение запустить переговоры о транзите российского газа через Украину. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
«Мы <...> попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры о том, как возобновить поставки российского газа через Украину в Словакию и далее в Европу», — цитирует Гашпара РИА Новости.
Несмотря на это, 6 мая Евросоюз представит план о снижении зависимости от энергетических ресурсов РФ. В списке значится установление квот и пошлин. Когда пройдет демонстрация дорожных карт, власти запустят разработку соответсвующего законопроекта.
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