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Венгрия и Словакия могли заранее согласовать с Россией поддержку 17-го пакета антироссийских санкций. Так считает эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.
«Хотя кажется, что Венгрия и Словакия, известные своими пророссийскими настроениями, совершили недружелюбный шаг, на самом деле их решение могло быть хорошо продуманным и согласованным с российской стороной. Это предположение подкрепляется участием Фицо в Параде Победы и его встречей с президентом Путиным», — пояснил Якубович в разговоре с RuNews24.ru.
По его словам, конфронтация с ЕС может привести Венгрию и Словакию к финансовой и политической изоляции. Якубович напомнил, что ранее Венгрии уже угрожали заморозкой выплат из бюджета ЕС за пророссийскую позицию.
При этом поддержка 17-го пакета санкций позволила избежать неприятных последствий. Однако Фицо и Орбан продолжают придерживаться пророссийской позиции, заключил эксперт.
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