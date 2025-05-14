В ГД не осуждают решение Венгрии и Словакии поддержать санкции против РФ

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РФ не осуждает решение Венгрии и Словакии поддержать 17-й пакет антироссийских санкций ЕС, который был учреждён 14 мая. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
«Позиции руководства Венгрии и Словакии — это позиции сотрудничества с нашей страной, взаимного понимания, поддержки и уважения общих традиционных ценностей. Но как государства Венгрия и Словакия настолько тесно встроены в структуры Евросоюза, что вести постоянное противодействие антироссийским действиям можно не всегда», — отметила Бутина в интервью «Газете.Ru».
По ее словам, российская сторона благодарна народам Венгрии и Словакии и не осуждает решение этих стран поддержать санкции, так как они не могут оставаться «белой вороной» в политике ЕС.
В свою очередь декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев заявил Общественной Службе Новостей, что введение очередного пакета антироссийских санкций напоминает «День сурка».
«Однако нельзя сказать, что эти санкции для нас неощутимы, потому что бизнесу вновь нужно будет перестраиваться, выстраивать новые цепочки, искать новых поставщиков, искать новый транспорт. Эти проблемы решаемы», — пояснил эксперт.
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Элина Позднякова