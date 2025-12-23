Достижения.рф

Самолет НАТО провел разведку у границ России в районе Мурманска

Фото: iStock/aapsky

Самолет НАТО провел разведку у границ России в районе Мурманска. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По его данным, полет на высоте 8, 5 километра совершил Boeing P-8 Poseidon ВМС США. Его заметили в зоне Кольского полуострова. Несколько часов назад борт запустили с территории Исландии.

Отмечается, что этот самолет предназначен для проведения разведки, поиска и ликвидации подводных лодок, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Ранее сообщалось, что в акватории Кольского залива частично затонул танкер «Котлас». Мурманская прокуратура проводит проверку.

Лидия Пономарева

