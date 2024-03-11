В Словакии исключили отправку войск на Украину

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Словакия ни при каких обстоятельствах не пошлет ни одного своего солдата на Украину. Об этом заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном спикер Национального парламента страны Петер Пеллегрини.
Пеллегрини уверенно сообщил, что Словакия поддерживает исключительно проведение мирных переговоров между Россией и Украиной.
Подобные заявления европейских политиков — это реакция на призывы президента Франции Эммануэля Макрона направлять войска НАТО на Украину. Мнения представителей европейских стран разделились: кто-то считает ввод войск НАТО на Украину допустимым, но лишь с целью обучения личного состава ВСУ, а кто-то наотрез отказывается быть солидарным с таким решением в любом его виде. При этом, Франция также в ближайшее время не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил президент страны.
Ранее Словакия перестала поставлять Киеву вооружение из государственных запасов.
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Подобные заявления европейских политиков — это реакция на призывы президента Франции Эммануэля Макрона направлять войска НАТО на Украину. Мнения представителей европейских стран разделились: кто-то считает ввод войск НАТО на Украину допустимым, но лишь с целью обучения личного состава ВСУ, а кто-то наотрез отказывается быть солидарным с таким решением в любом его виде. При этом, Франция также в ближайшее время не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил президент страны.
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Мария Федоровцева