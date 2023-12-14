Радио1
Главная / Новости / Политика/ В США публично унизили Зеленского

В США публично унизили Зеленского

Ведущая Fox News Лора Ингрэм назвала Зеленского мошенником
14 декабря 2023, 05:02

Ведущая Fox News Лора Ингрэм раскритиковала посетившего США президента Украины Владимира Зеленского, сравнив его с аферистом Бернардом Мэдоффом. Об этом пишет РИА Новости.
Ведущая в прямом эфире заявила, что Зеленский пытается убедить американцев, что без очередного многомиллиардного пакета Киеву от Вашингтона «все выйдет из-под контроля». По словам Ингрэм, подобный стиль риторики напоминает подход финансовых мошенников.

«Что можно сказать про визит иностранного лидера, приехавшего сюда требовать еще больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата, ради которого изначально и выделялись эти средства?», — задалась вопросом американская телеведущая.


Она передразнила Зеленского, произнеся его голосом: «Если вы не дадите ему больше денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции».

В заключение Лора Ингрэм сравнила украинского президента с создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды Бернардом Мэдоффом, которого приговорили за аферу к 150 годам заключения.

Читайте также:
В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

Украине предсказали худшие времена

Песков оценил положение ВСУ на фронте

#сша
#инвестиции
#всу
#зеленский
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Санду назвала Россию недружественной для Молдавии страной
Майя Санду заявила, что исключает любые дружеские контакты Молдавии и России
14 декабря 2023, 05:51

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала Россию как страну с недружественной политикой. В интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии») она заявила, что отказывается от установления любых дружеских связей между двумя государствами.
По мнению Санду, партнерство возможно лишь с теми странами, которые уважают интересы Молдовы и ее граждан. Президент отметила, что Россия использует шантаж и угрозы в отношении Молдавии.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прокомментировал заявления Санду об отсутствии общих тем для диалога с Россией. По его словам, результаты голосования в Молдавии, где партия Санду потерпела поражение, свидетельствуют обратное: граждане страны выступают за сбалансированный подход к международным отношениям.

Читайте также:

Россия запретила въезд 11 депутатам молдавского парламента из-за притеснений СМИ

МИД РФ заявил протест Молдавии из-за преследования русскоязычных СМИ

Президент Молдавии Санду допустила вступление страны в ЕС «в два шага»
#россия
#президент
#страны
#партия
#дмитрий песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о попытке сооснователя «Яндекса» добиться снятия санкций
Bloomberg: сооснователь «Яндекса» Волож пытается добиться снятия санкций в суде
14 декабря 2023, 04:50

Фото: сайт Кремля

Один из основателей и бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож предпринимает попытки устранить персональные санкции в Европейском суде общей юрисдикции. Об этом сообщили адвокаты Воложа агентству Bloomberg.
По словам одного из его адвокатов, на данный момент Волож не является значительным акционером «Яндекса», так как не обладает правом собственности или контроля над компанией. Он также ранее передал свою долю в размере 8,6 процента независимому доверительному управляющему.

Однако в европейском суде эти аргументы были отклонены, поскольку Волож, как утверждают, продолжает оставаться ведущим предпринимателем, участвующим в российской экономике.

В конце 2022 года Аркадий Волож объявил о своем уходе из «Яндекса», заявив сотрудникам, что уже давно не управляет компанией и покидает все свои должности. Однако он обещал оказывать консультации четырем международным стартапам, развивающимся вне структуры холдинга.

С 2014 года Волож проживает в Израиле, но свое публичное заявление относительно военного конфликта на Украине сделал лишь 10 августа 2023 года. Предварительно Волож убрал всю информацию о своих связях с Россией на своем веб-сайте и теперь характеризует себя как «израильского технологического предпринимателя, родившегося в Казахстане».

Согласно РБК, Волож отметил, что выступает «категорически против» спецоперации на Украине, где проживают его «друзья и родственники».

Читайте также:

Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ

Владимир Путин выразил мнение об Илоне Маске

«Пусть ему там хорошо живётся»: Путин ответил на антивоенное заявление Аркадия Воложа
#консультации
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Конгрессе США поддержали введение налога на российские активы
Комитет палаты представителей США поддержал введение налога на российские активы
14 декабря 2023, 04:26

Фото: iStock/rarrarorro

Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержал предложение о введении стопроцентного налога на российские и белорусские активы, замороженные из-за украинского конфликта. Эту информацию распространило РИА Новости.
За инициативу проголосовали 41 человек, пять высказались против. Согласно предложению, предполагается учредить фонд реконструкции Украины, где будут размещены активы, облагаемые указанным налогом.

Кроме того, согласно этому законопроекту, госсекретарь должен будет дать указание представителю США при ООН для поощрения других стран разработать механизмы перечисления доходов от российских активов в пользу Украины.

В настоящее время Конгресс рассматривает законопроект о выделении свыше 100 миллиардов долларов на разнообразные нужды, большая часть которых предназначена для Украины.

Однако законодатели пока не приступили к работе над этим документом. Республиканская оппозиция настаивает на том, чтобы Белый дом больше внимания уделял южной границе США, а не Украине.

Читайте также:

WP: Американского генерала Милли рассмешила просьба Залужного о поставках F-16

Почти половина жителей прифронтовых районов Украины согласны на мир с Россией

Сын Трампа обвинил Зеленского в воровстве
#сша
#дом
#человек
#законопроект
#фонд
#мир
#оон
#активы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден прокомментировал принятие резолюции о расследовании по импичменту
Байден заявил об атаке республиканцев с помощью лжи после решения по импичменту
14 декабря 2023, 03:44

Фото: The White House

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, инициирующие расследование в рамках процедуры импичмента против него, используют ложь и нападают на него.
Глава государства выразил разочарование действиями представителей Республиканской партии, отметив, что они фокусируются на политических интригах, вместо решения реальных проблем, стоящих перед страной.

В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Байден описал расследование как «безосновательный политический трюк», который отвлекает законодателей от решения насущных проблем общества.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, предписывающую дальнейшее расследование по делу об импичменте президента. Это решение позволяет вызвать различные лица для дачи показаний и расширяет ходатайства по проведению расследования.

Инициированное расследование импичмента касается вопросов, связанных с возможной выгодой, которую мог получить Байден от деловых операций, связанных с его сыном Хантером, а также другими вопросами.

В сентябре бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил о начале расследования по импичменту Байдена. Инициатива Маккарти по расследованию была односторонней и не включала голосование в палате.

Читайте также:

Обнародованы доказательства получения семьей Байдена денег от иностранцев

Палата представителей приняла резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

Байден: Возможности США помогать Украине стремительно заканчиваются
#сша
#голосование
#дачи
#дома
#расследование
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Все кончено»: Во Франции раскрыли страшный итог визита Зеленского в США
Филиппо: Визит Зеленского в США обернулся катастрофой
14 декабря 2023, 03:34

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Соединённые Штаты без получения дополнительной помощи. Об этом он написал в соцсети X.
«Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше ничего не течет! Всё кончено!», — говорится в публикации.

Филиппо также напомнил об отчаянном шаге Зеленского, который назвал «марионетками» президента РФ Владимира Путина тех, кто отказывается оказывать Киеву финансовую помощь. По мнению политика, Франция также должна прекратить поддерживать действующий киевский режим.

Читайте также:

В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

Украине предсказали худшие времена

Песков оценил положение ВСУ на фронте

#сша
#франция
#соцсети
#политика
#президент
#катастрофа
#режим
#лидер
#владимир зеленский
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обнародованы доказательства получения семьей Байдена денег от иностранцев
Джонсон заявил о наличии доказательств получения Байденами денег от иностранцев
14 декабря 2023, 03:27

Фото: The White House

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что показания свидетелей и разные документы, обнаруженные в ходе расследования, свидетельствуют о получении семьей президента США Джо Байдена миллионов долларов от иностранных источников.
По его словам, имеются выписки из банков, указывающие на значительные суммы, поступившие на счета Байденов от иностранных акторов, передает РИА Новости.

Джонсон отметил, что свидетели сообщали о множестве случаев взаимодействия президента с клиентами, представляющими интересы его семьи за границей. Он также подчеркнул, что Белый дом регулярно создает путаницу и мешает проведению расследования.

При принятии резолюции о дальнейшем расследовании в рамках процедуры импичмента Байдену, Джонсон отметил, что это важный шаг, даже с учетом отсутствия предвзятости у конгрессменов в отношении действующего президента США. Он утверждает, что факты, обнаруженные в ходе расследования, нельзя игнорировать, и решение палаты представителей ставит их в сильную позицию.

Ранее в Белом доме отвергли возможность помилования Хантера Байдена в случае признания его виновным по обвинениям в налоговых преступлениях. Сын президента США обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов за период с 2016 по 2020 год и использовании неуплаченных средств на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.

Читайте также:

Палата представителей приняла резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

«Россконгресс» рассказал о динамике доли иностранных инвестиций в госдолге США

Байден: Возможности США помогать Украине стремительно заканчиваются
#сша
#наркотики
#дом
#семьи
#услуги
#новости
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WP: Генерал Милли рассмеялся в ответ на призыв Залужного передать Украине F-16
14 декабря 2023, 02:55

Экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на требование главкома ВС Украины Валерия Залужного о передаче Киеву истребителей F-16. Об этом пишет Washington Post.
В публикации говорится, что это произошло в апреле 2023 года в ходе разговора Милли и Залужного после утечки секретных материалов Пентагона. По информации издания, главком ВСУ тогда заверил своего собеседника, что утечка станет полезной для Украины.

«Как же так?», — спросил Милли. «Там не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких, как можно скорее», — говорится в публикации.

Читайте также:

В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

Украине предсказали худшие времена

Песков оценил положение ВСУ на фронте
#сша
#всу
#украина
#истребитель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Палата представителей приняла резолюцию о расследовании по импичменту Байдена
Палата представителей одобрила резолюцию о расследовании по импичменту Байдена
14 декабря 2023, 02:25

Whitehouse.gov

Палата представителей Конгресса США проголосовала за продолжение расследования в отношении президента Джо Байдена по делу об импичменте. Голосование транслировалось на официальном сайте палаты.
Решение о дальнейшем расследовании было поддержано всеми республиканцами в палате — 221 человеком. В то же время все 212 демократов проголосовали против принятия этой резолюции.

Принятый документ, предложенный республиканцами, призывает комитеты палаты по надзору, финансовым вопросам и юридическому аспекту продолжить текущее расследование, касающееся вопроса, достаточно ли оснований для начала импичмента действующего президента.

Одобрение резолюции расширяет возможности вызова различных лиц в Конгресс для дачи показаний; их отсутствие может рассматриваться как неуважение к властям и иметь юридические последствия.

Импичмент был инициирован после подозрений в том, что Байден мог получать выгоду от коммерческих операций своего сына Хантера.

Читайте также:

В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

Медведев прокомментировал новые заявления Байдена по Украине

Названа главная причина печали Байдена
#сша
#дачи
#расследование
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле рассказали о жертвующем своим сном ради работы Путине
Пресс-секретарь Песков: Путин часто жертвует своим сном ради рабочей программы
14 декабря 2023, 01:28

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин часто отказывается от сна ради работы, особенно это касается международных поездок и внутренних поездок по стране. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
«Когда он готовится к таким масштабным событиям, ему приходится жертвовать сном. Он действительно предан работе, включая обращения граждан, и очень серьезно относится к подготовке», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, упоминая о его подготовке к совместной прямой линии и пресс-конференции.
Ранее Песков рассказал о темах, которые больше всего интересуют россиян перед прямой линией с Путиным. По его словам, основное внимание жителей страны привлекает тема специальной военной операции. На втором месте по популярности — вопросы, связанные с социальной сферой.

Читайте также:

Песков высказался о военном потенциале России и Украины

Украине предсказали худшие времена

Песков: Палестинцы должны получить свое государство
#обращения
#страны
#операции
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф