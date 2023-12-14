В США публично унизили Зеленского

Ведущая Fox News Лора Ингрэм раскритиковала посетившего США президента Украины Владимира Зеленского, сравнив его с аферистом Бернардом Мэдоффом. Об этом пишет РИА Новости.
Ведущая в прямом эфире заявила, что Зеленский пытается убедить американцев, что без очередного многомиллиардного пакета Киеву от Вашингтона «все выйдет из-под контроля». По словам Ингрэм, подобный стиль риторики напоминает подход финансовых мошенников.
Она передразнила Зеленского, произнеся его голосом: «Если вы не дадите ему больше денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции».
В заключение Лора Ингрэм сравнила украинского президента с создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды Бернардом Мэдоффом, которого приговорили за аферу к 150 годам заключения.
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«Что можно сказать про визит иностранного лидера, приехавшего сюда требовать еще больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата, ради которого изначально и выделялись эти средства?», — задалась вопросом американская телеведущая.
В заключение Лора Ингрэм сравнила украинского президента с создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды Бернардом Мэдоффом, которого приговорили за аферу к 150 годам заключения.
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Диана Аванесян