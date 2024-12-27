Словакия сделала Украине предложение по решению конфликта

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Словакия предлагала Украине стать площадкой для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил глава словацкого МИД Юрай Бланар.
«Словацкая дипломатия готова таким образом активно посодействовать мирному процессу, о такой возможности мы сообщили также украинским партнерам на совместном заседании словацкого кабмина и украинского правительства в начале октября 2024 года в Ужгороде», — написал Бланар на своей странице в соцсети.22 декабря президент России Владимир Путин в Кремле принял Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве. Напомним, что словацкий премьер выступает против поставок вооружения Украине и её членства в НАТО.
Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщал, что Россия получила несколько предложений от разных стран стать площадкой для возможной встречи Путина и избранного главы США Дональда Трампа.
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