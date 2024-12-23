Оппозиция в Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву

Владимир Путин и Роберт Фицо (фото: kremlin.ru)
Оппозиционные партии в парламенте Словакии Progresívne Slovensko («Прогрессивная Словакия») и Sloboda a Solidarita («Свобода и солидарность») раскритиковали премьер-министра страны Роберта Фицо за его визит в Россию. Об этом они написали в своих соцсетях.
Накануне президент России Владимир Путин в Кремле принял Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве. Напомним, что словацкий премьер выступает против поставок вооружения Украине и её членства в НАТО.
Глава партии Progresívne Slovensko Михал Шимечка заявил, что вопросы транзита газа для Словакии через территорию Украины Фицо должен обсуждать в Киеве.
А партия Sloboda a Solidarita опубликовала пост, в котором заявила, что «остро осуждает» переговоры Фицо и Путина.
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Глава партии Progresívne Slovensko Михал Шимечка заявил, что вопросы транзита газа для Словакии через территорию Украины Фицо должен обсуждать в Киеве.
А партия Sloboda a Solidarita опубликовала пост, в котором заявила, что «остро осуждает» переговоры Фицо и Путина.
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Анастасия Чинкова