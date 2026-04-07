«Сложно предугадать»: В РФ оценили вероятность применения США ядерного оружия против Ирана
США вряд ли применят ядерное оружие против Ирана по истечении срока для заключения соглашения между странами. Так считает военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник.
Президент США Дональд Трамп за несколько часов до завершения ультиматума для Ирана предупредил об уничтожении «целой цивилизации», пишут argumenti.ru.
«Сегодня ночью умрет целая цивилизация. И она никогда не восстановится после этого. Я не хочу это делать, но, скорее всего, сделаю», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
При этом он заявил, что добился «полной смены режима» в Иране, подчеркнув, что сейчас там преобладают «более умные и менее радикально настроенные люди».
В разговоре с Общественной Службой Новостей Крапивник отметил, что стереть с лица земли Иран невозможно, поскольку для этого необходимы огромные ресурсы, которых у США нет.
«Сделать это можно только с помощью ядерного оружия, но его Вашингтон сейчас вряд ли применит. Американцы могут взорвать атомную станцию в Иране. Но этот шаг может иметь серьезные последствия. Радиоактивные тучи и осадки могут разойтись по всему Персидскому заливу и дойти до Турции. В этом случае США испортят отношения со многими странами», — пояснил эксперт.
Вашингтон может также попытаться разрушить энергосистему Ирана, однако в этом случае Тегеран нанесет ответные удары по пресноводным заводам. Тогда до десяти миллионов жителей в разных странах останутся без воды в жару в пустынях.
«Возможно, Трамп все-таки отступит и даст Ирану еще десять дней. Очень сложно предсказывать логику психически больного человека», — заключил Крапивник.