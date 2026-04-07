«Сложно предугадать»: В РФ оценили вероятность применения США ядерного оружия против Ирана

Военкэсперт Крапивник: США вряд ли применят ядерное оружие против Ирана

США вряд ли применят ядерное оружие против Ирана по истечении срока для заключения соглашения между странами. Так считает военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник.





Президент США Дональд Трамп за несколько часов до завершения ультиматума для Ирана предупредил об уничтожении «целой цивилизации», пишут argumenti.ru.





«Сегодня ночью умрет целая цивилизация. И она никогда не восстановится после этого. Я не хочу это делать, но, скорее всего, сделаю», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

«Сделать это можно только с помощью ядерного оружия, но его Вашингтон сейчас вряд ли применит. Американцы могут взорвать атомную станцию в Иране. Но этот шаг может иметь серьезные последствия. Радиоактивные тучи и осадки могут разойтись по всему Персидскому заливу и дойти до Турции. В этом случае США испортят отношения со многими странами», — пояснил эксперт.

«Возможно, Трамп все-таки отступит и даст Ирану еще десять дней. Очень сложно предсказывать логику психически больного человека», — заключил Крапивник.