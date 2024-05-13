«Тревожное событие»: В Германии сделали громкое заявление о Белоусове

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Президент России Владимир Путин послал Западу и Украине жёсткий сигнал, предложив Андрея Белоусова в качестве нового министра Обороны РФ. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«Назначение Андрея Белоусова является чрезвычайно тревожным событием как для Украины, так и для Запада», — говорится в статье.
При этом издание утверждает, что подобным назначением Москва даёт понять, что делает ставку на перевооружение и адаптацию экономики к длительному конфликту. Таким образом, автор статьи выразил уверенность, что Россия не намерена сворачивать с о своего пути.
Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ.
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