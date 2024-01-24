В Кремле прокомментировали падение самолёта Ил-76 в Белгородской области

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о крушении военного самолёта Ил-76 в Белгородской области.
Ранее Минобороны России сообщило, что около 11:00 по московскому времени в Белгородской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76, выполнявший плановый полёт. Предварительно сообщается, что на борту находились 65 украинских пленных военных, которых везли для осуществления обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
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Анастасия Чинкова