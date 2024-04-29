Слуцкий назвал заявление Зеленского о десятилетней западной помощи «собственным пиаром»

Фото: сайт Кремля
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале прокомментировал переговоры Киева и Вашингтона об объёмах поддержки на 10 лет вперёд.
Политик привёл слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что переговоры велись о военной, финансовой и политической поддержки Киева на 10 лет, а также о совместном производстве вооружения.
По словам Слуцкого, подобные заявления звучат как «собственный пиар». В противном случае такие планы затянут конфликт и приведут к новому этапу конфронтации Запада и России.
Глава ЛДПР также подчеркнул, что последствия подобных решений осознают и в самих Соединённых Штатах. В частности, предприниматель Илон Маск назвал слова Зеленского «безумием» и «вечной войной».
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По словам Слуцкого, подобные заявления звучат как «собственный пиар». В противном случае такие планы затянут конфликт и приведут к новому этапу конфронтации Запада и России.
Глава ЛДПР также подчеркнул, что последствия подобных решений осознают и в самих Соединённых Штатах. В частности, предприниматель Илон Маск назвал слова Зеленского «безумием» и «вечной войной».
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Анастасия Чинкова