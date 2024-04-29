Зеленский недоволен размером поступаемой от США помощи

Военная помощь от США уже начала поступать на Украину, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на совместном с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге.
«Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад», — заявил Зеленский.
При этом, по словам украинского президента, последние шесть месяцев в страну поступали системы или детали от них благодаря деньгам, которые были выделены ранее в рамках соглашения безопасности.
Ранее стало известно, что Столтенберг находится в Киеве с необъявленным визитом. В данный момент он проводит совместную пресс-конференцию с Зеленским. Столтенберг отметил, что не ожидает договорённости о членстве Украины на летнем саммите НАТО в Вашингтоне.
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Элина Позднякова