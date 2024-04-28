Зеленский сообщил о переговорах с США об объёмах поддержки на 10 лет вперёд

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Украина и США в рамках сотрудничества в сфере безопасности ведут переговоры об объёмах военной, финансовой и иной поддержки Киева на последующие 10 лет. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
По его словам, представители двух стран работают над текстом двустороннего соглашения о безопасности. В ходе этой работы планируется зафиксировать уровни поддержки на текущий год и на 10 лет вперёд.
Отмечается, что в это соглашение входит военная, финансовая и политическая поддержка, а также совместное производство вооружения.
Зеленский заявил, что цель Киева – сделать соглашение с Соединёнными Штатами самым сильным по сравнению с подобными документами, которые Украина уже подписывала ранее или собирается подписать в будущем с другими союзниками.
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Отмечается, что в это соглашение входит военная, финансовая и политическая поддержка, а также совместное производство вооружения.
Зеленский заявил, что цель Киева – сделать соглашение с Соединёнными Штатами самым сильным по сравнению с подобными документами, которые Украина уже подписывала ранее или собирается подписать в будущем с другими союзниками.
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Анастасия Чинкова