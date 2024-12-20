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Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что дуэль с «Орешником» станет для Запада пинком под зад. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам офицера, у западных стран в наличии имеются авианосцы стоимостью в 14 миллиардов долларов с развернутыми на них истребителями и пятью тысячами моряками на борту. В случае запуска «Орешника», уничтожение авианосцев последует спустя 30 секунд.
Напомним, что во время прямой линии президент России Владимир Путин предложил странам Запада дуэль. Экспертам предложено выбрать объект в Киеве и разместить там ПВО, чтобы попытаться предотвратить удар «Орешником».
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Иван Мусатов