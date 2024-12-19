Военный аналитик Коротченко: «Орешник» не ловят спутники

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Момент запуска новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» внезапен для противника, поскольку её не могут отследить средства спутниковой разведки. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ТАСС.
Он отметил, что отличительной особенностью этого ракетного комплекса является короткий активный участок – момент старта, когда ракета набирает скорость и наиболее уязвима для перехватывающих средств. Однако «Орешник» обладает мобильностью и подвижным грунтовым ракетным комплексом, что даёт возможность скрыть его местоположение от средств спутниковой разведки.
Далее, продолжил Коротченко, ракета выходит в ближний космос, где на баллистической траектории осуществляется разведение боевых блоков. Затем каждый блок, оснащённый двигательной установкой, достигает и поражает запрограммированную цель.
Дальность ракетного комплекса «Орешник» составляет до 5,5 тысячи километров. В зоне его потенциального поражения оказываются страны НАТО в Европе.
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Далее, продолжил Коротченко, ракета выходит в ближний космос, где на баллистической траектории осуществляется разведение боевых блоков. Затем каждый блок, оснащённый двигательной установкой, достигает и поражает запрограммированную цель.
Дальность ракетного комплекса «Орешник» составляет до 5,5 тысячи километров. В зоне его потенциального поражения оказываются страны НАТО в Европе.
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Анастасия Чинкова